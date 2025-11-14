自來水飆6千度才發現獨居老婦白骨 醫師警告：下一個可能是你

台中市82歲獨居老婦人，因兩個月用水異常飆到6千度，里長會同社政單位破門查驗，竟發現老婦人已化為白骨。精神科醫師沈政男今天表示，台灣正快速朝日本孤獨死社會發展，不止老年人遺世而獨死、連年輕人都厭世，社會結構全面孤島化。

沈政男表示，老婦人疑似因水龍頭未關，死後自來水持續外流，推估一天流掉的水量可能高達百度，遠超過網路常見的10至20度估算。他直言，老婦人死亡被發現不是因為親人、鄰居，而是因為水費異常，「顯示現代社會，最先在乎你死活的，可能只有自來水公司。」

他指出，老婦人其實有女兒，但半年未聯絡；鄰居也坦言兩、三個月沒看到人，但也僅止於猜測，沒人主動通報。他形容，台灣多數社區的日常早已如此，鄰里關係因噪音、車位、菸味等糾紛變得緊張、疏離，遇到高齡鄰居久未露面，反應多半只是互相猜測「是不是死了」，但不會付諸行動。

沈政男也引用官方資料指出，內政部民國112年通報的獨居老人將近百萬人，但各界估法差距極大，從5萬到70萬皆有，「連獨居老人到底有多少都沒共識，可見社會並沒有真正重視他們。」台北市一年約通報百件孤獨死，日本一年則多達7萬件。他警告，台灣即將在數周後邁入超高齡社會，孤獨死勢必會愈來愈多。

沈政男並強調，孤獨死不是老人專利，愈來愈多案例出現在年輕族群。他形容，不少年輕人不婚不生、下班回家一個人吃外送、上網匿名吵架，看似喧囂，卻在現實裡極度孤獨；關掉電腦後，「其實他們什麼都不在乎」。

他回憶自己社區內的一位獨居單身鄰居，每天拎著鳥籠上下班、夜晚電視開得震天響，但搬來多年，兩人唯一的對話只是「你那隻是什麼鳥？」短短四個字，凸顯都市生活的疏離。他感嘆，「當全社會的人都成為孤島，我們就共同活在一座更大的孤島之上。」

沈政男指出，許多年輕人面對長照議題時大喊「安樂死」，但事實上，「在安樂死之前，可能先孤獨死。」而老一代的獨居者，更從未想過自己會在家中成為白骨、無人知曉，「但社會變遷太快，他們來不及適應，也不會替自己發聲。」

他批評，台灣的老人政策不及格，且很難寄望官員解決孤獨死問題，「許多官員自己也是單身獨居，將來也要面對一樣的命運，但他們顯然還沒想到。」他提醒，當你在職場再成功，老了沒有剩餘價值，仍可能被遺忘，「遺世而獨死，沒人在乎。」