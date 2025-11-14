快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
氣溫距平。圖／取自鄭明典臉書
氣溫距平。圖／取自鄭明典臉書

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

鄭明典解釋，距平就是氣溫現況減去氣候平均值，圖中的紅棕色區是氣溫比氣候平均暖，藍色區是氣溫比氣候平均冷。另外，這張圖是從北極正上方往下看，北半球紅棕色區塊遠大於藍色區，所以整體偏暖。

他說，紅色圓圈是北極區，北極圈內很明顯的有相對暖空氣盤據，因此極渦屬於偏弱狀態。偏弱的極渦造成極區冷空氣外流，最明顯的一塊外流冷空氣，在圖中最藍的那一塊，位於大亞洲的極北。

「這股冷空氣部分往東，部分往南支持蒙古高壓的發展」。鄭明典表示，往南這股冷空氣持續南下，預期下周一晚會逐漸影響台灣。這股冷空氣很強，但是現在海溫還是明顯偏高，「所以台灣的感受只到大陸冷氣團邊緣」。隔著海峽的另一端，因為沒有海溫調節，這波降溫會非常的明顯。

所以，鄭明典表示，雖是要降溫變冷，但源頭真的和全球暖化有關。由於冷空氣相對偏少，所以冷空氣通過以後，氣溫還是會相對明顯的回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 北極 鄭明典
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風假之亂 鄭明典：濱海測站資料使用 決策時應有更合理明確準則

下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下

罕見絕美的中緯度極光 鄭明典：非常強烈地磁擾動

鳳凰暴風圈進入南部陸地 9縣市納陸警 鄭明典：明顯「高低層分離」

相關新聞

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

為拚觀光，交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族...

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

冷空氣下周一報到全台大降溫 先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。 趙竑表示，台灣附近溫度今明兩天稍微回升，下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方天氣穩定。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。