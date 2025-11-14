聽新聞
下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」
「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。
鄭明典解釋，距平就是氣溫現況減去氣候平均值，圖中的紅棕色區是氣溫比氣候平均暖，藍色區是氣溫比氣候平均冷。另外，這張圖是從北極正上方往下看，北半球紅棕色區塊遠大於藍色區，所以整體偏暖。
他說，紅色圓圈是北極區，北極圈內很明顯的有相對暖空氣盤據，因此極渦屬於偏弱狀態。偏弱的極渦造成極區冷空氣外流，最明顯的一塊外流冷空氣，在圖中最藍的那一塊，位於大亞洲的極北。
「這股冷空氣部分往東，部分往南支持蒙古高壓的發展」。鄭明典表示，往南這股冷空氣持續南下，預期下周一晚會逐漸影響台灣。這股冷空氣很強，但是現在海溫還是明顯偏高，「所以台灣的感受只到大陸冷氣團邊緣」。隔著海峽的另一端，因為沒有海溫調節，這波降溫會非常的明顯。
所以，鄭明典表示，雖是要降溫變冷，但源頭真的和全球暖化有關。由於冷空氣相對偏少，所以冷空氣通過以後，氣溫還是會相對明顯的回升。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
