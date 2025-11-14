今船班5航線、12航次停航 影響情形看這查
東北風偏強，中央氣象署發布長浪即時訊息，交通部航港局表示，今天共計5航線、12航次停航，提醒民眾，出發前留意最新停航資訊，以免影響行程。
航港局表示，基隆-馬祖2航次全部停航。南竿福澳-福州琅岐則是部分停航，開航2航次、停航2航次。北竿白沙-福州黃岐部分停航，開航2航次、停航2航次。富岡-綠島4航次全部停航。富岡-蘭嶼2航次全部停航。
中央氣象署說，今天台南以北、基隆北海岸、東半部沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，台灣附近各沿海普遍有2至3米浪高，尤其北部沿海可能有4米以上浪高出現；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業注意安全。
