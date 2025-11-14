獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案。圖／取自臉書「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」
北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，直呼超怕惡性倒閉。據悉，檢調近日曾發動搜索該業者。北市府說，業者未領有廢棄物清除、處理許可證，近日已接獲6件申訴案。

「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案，服務期間若臨時有事也可以自由取消、調整日期。小資方案每月469元起、家庭方案719元起、商務方案1099元起、企業方案1479元起，另有3個月、半年約可訂應。

不過，有民眾昨天在Threads發文，垃圾代收服務才剛續約、費用也結清，但對方沒來收走垃圾，周一的垃圾還有被收走，昨天電話打不通，線上客服也沒回應。前陣子業者徵人要擴大營運，現在看起來根本就是收完錢要跑路，垃圾只能自己先處理，好困擾。

也有人說，11月4日申請體驗，客服回覆速度快，後來也有來收垃圾，覺得體驗不錯而購買1個月方案，結果約定好周二卻沒來收，電話打到要燒掉都沒人接。有人說，合作幾年了，但這2天收取不正常也沒通知；其他人提到原是周二要收，以為颱風天延後，結果昨天也沒來收。有人發問，「有自救群組可以加嗎？才剛買了半年4000多元。」

還有人留言指出，業者已經做了4年，直到11月11日被警察找上門，辦公室的人全被請去地檢署喝咖啡，所以停止運營，客戶就聯絡不上客服。也有人透露，該公司沒有廢棄物清除許可證，收垃圾是違法。

台北市環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，「垃可」的公司名稱為解放生活股份有限公司，並未領有廢棄物清除、處理許可證，如果違規從事廢棄物清除、處理業務，可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台北市主任消保官林傳健表示，今年至11月14日上午11時，北市受理解放生活股份有限公司申訴案件共7件，其中6件反映未依約收取垃圾。

林傳健說，消保法明定企業經營者應確保廣告內容的真實，其對消費者所負擔義務不得低於廣告的內容，並應於契約成立後確實履行；契約成立後業者不得片面變更或解除契約。

他指出，倘於契約成立後，業者未依照合約內容履行或有片面變更契約內容或解除契約等情事，即屬違約，應依法負起債務不履行的損害賠償責任。如有爭議，消費者可向各縣市政府提起申訴，維護自身權益；關於民眾申訴案，法務局將移請目的事業主管機關環保局要求業者說明釐清。

