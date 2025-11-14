國健署推動三大主軸 打造全民血壓守護網

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民健康署署長沈靜芬（中）、中華民國心臟學會委員邱昱偉（左起）、台灣老年學暨老年醫學會副秘書長陳英仁、台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張皓翔、台灣內科醫學會副秘書長詹鼎正、台灣腦中風學會理事長陳龍、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、台灣護理學會理事長廖美南、中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華、台灣職業健康護理學會理事長陳美滿、台灣高血壓學會理事程劭儀、中華民國糖尿病衛教學會主任顏秀妃等人上午出席「千人響應護血壓 三大資源串起守護網」記者會。記者蘇健忠／攝影
高血壓是常見的慢性疾病，為協助國人將血壓管理落實在生活中，國民健康署攜手多家醫事學會共同發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722每日血壓監測」、到「社區安心血壓站」量血壓三大守護主軸，打造全民行動的血壓守護網絡。

國民健康署署長沈靜芬、中華民國心臟學會委員邱昱偉、台灣老年學暨老年醫學會副秘書長陳英仁、台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張皓翔、台灣內科醫學會副秘書長詹鼎正、台灣腦中風學會理事長陳龍、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、台灣護理學會理事長廖美南、中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華、台灣職業健康護理學會理事長陳美滿、台灣高血壓學會理事程劭儀、中華民國糖尿病衛教學會主任顏秀妃，上午等人一起出席「千人響應護血壓 三大資源串起守護網」記者會，宣誓與響應「全民量血壓醫起722」活動。

根據衛生福利部統計，高血壓性疾病標準化死亡率自 112 年的 16.5%下降至 113 年的 16.0%，為近年來首次下降。為持續推動全民血壓識能，國民健康署透過「成人三高 預防保健」、「日常 722 自我監測」及「安心血壓站建置」三大資源結合近 1,500 名醫事人員的響應，共同串起可見、可行、可行動的血壓守護路徑。本次記者會邀請 中華民國醫師公會全國聯合會、台灣腦中風學會及台灣職業健康護理學會代表出席， 宣示「千人響應 醫起 722」行動。

國民健康署署長沈靜芬上午出席記者會，希望透過「成人三高 預防保健」、「日常 722 自我監測」及「安心血壓站建置」三大資源，結合近 1500 名醫事人員響應，共同串起可見、可行、可行動的血壓守護路徑。記者蘇健忠／攝影
