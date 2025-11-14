聽新聞
早餐好夥伴恐會致癌！常見「肉品」危險性等同香菸 傷害你的DNA
你的早餐也喜歡加培根、火腿嗎？小心吃的都是致癌物！食安專家楊世煒（韋恩）在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文透露，英國科學家呼籲「應在培根與火腿的包裝上貼上類似香菸的健康警告標籤」，因為其中含有的亞硝酸鹽化學物質具有致癌風險，應該提醒消費者。
韋恩表示，世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）將加工肉品列為「第一類致癌物」已滿十年。這意味有明確證據顯示這些食品會導致癌症，而且危險等級和菸草及石棉相同，許多專家指向培根添加的亞硝酸鹽會形成亞硝胺。
亞硝酸鹽常被用於培根和火腿的加工過程中，不僅能保持肉色鮮豔、增添風味，還可以延長保存期限。然而，越來越多的研究證實，亞硝酸鹽在人體內會轉化為名為「亞硝胺」（nitrosamines）的化合物，這是一種會損害DNA的強力致癌物。
韋恩補充，近年的研究再度確認，加工肉與結直腸癌風險之間的關聯明確且穩定。還有部分研究指出，如果女性每周食用加工肉類，罹患乳癌的風險也會出現顯著提升。目前歐盟已率先收緊法規，降低加工肉中亞硝酸鹽的允許含量，並推動使用更安全的替代物，以引領食品安全與防癌政策的改革。
文末，韋恩提醒，公共衛生專家認為，亞硝酸鹽這類飲食性致癌物屬於「可預防的癌症成因」之一。如果能減少暴露量，不僅能降低癌症發生率，也能減輕醫療體系的負擔。專家們強調，飲食是影響癌症與肥胖等慢性疾病的重要因素。減少加工肉類攝取、推動更安全的製程改革，將是改善個人與社會健康的重要一步。
