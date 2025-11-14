快訊

代孕合法化再引討論 衛福部曾允另訂專法 國健署長：持續尋求社會共識

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長沈靜芬表示，對於民眾分享資訊不多做評論，但呼籲尊重代理孕母本身的隱私，國內「人工生殖法」修法內容雖與代理孕母脫鉤，但衛福部聽到民眾需求，正持續搜集意見，盼取得共識。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署長沈靜芬表示，對於民眾分享資訊不多做評論，但呼籲尊重代理孕母本身的隱私，國內「人工生殖法」修法內容雖與代理孕母脫鉤，但衛福部聽到民眾需求，正持續搜集意見，盼取得共識。記者林琮恩／攝影

近期社群平台屢傳代理孕母爭議，對此，衛福部國健署長沈靜芬今天表示，對於民眾分享資訊不多做評論，但呼籲尊重代理孕母本身的隱私，國內「人工生殖法」修法內容雖與代理孕母脫鉤，但衛福部聽到民眾需求，正持續搜集意見，盼取得共識。

代理孕母合法化曾為2024年大選重要議題，衛福部一度將代孕納入「人工生殖法」草案，但最後政策轉彎，國健署前署長吳昭軍宣布代理孕母脫鉤處理。草案已在今年1月送至行政院，當時衛福部指出，將舉行專家會議，研擬另訂「代理孕母」專法。

沈靜芬說，人工生殖法修法版本已送行政院，目前仍未送至立法院，修法內容涵蓋單身女性及女同志，可接受人工生殖療程，強調女性自主權，女性有自己卵子、子宮，政府支持其想要懷孕、養育小孩的心願，並透過法律保障，完成民眾想要的理想，草案內容以設法強化人工生殖個案狀態評估，包括衡量是否符合子女最佳利益等。

民眾代理孕母呼聲高，部分立委也強力推動立法。對此，沈靜芬說，社會對代理孕母的聲音與需要，衛福部已聽到，代孕議題事涉生育利益、婦女權益，也恐衍生買賣等問題，且代孕生下孩子，還要考量後續生養議題，確保未成年子女最佳利益，衛福部正持續搜集各界意見，並匯整各國實施情形、遇到的狀況等，完成意見搜集後，將舉行專家會議，「取得社會共識，才會形成政策。」

近期有民眾赴國外代孕，並在網路上分享代孕過程。引發討論，沈靜芬說，民眾有個人狀況及考量，不評論民眾上網分享資訊一事，但強調應尊重代理孕母本身隱私，即使接受委託，代理孕母本身的人權、自主性也很重要，面對代理孕母爭議，她身為兒科醫師，更希望兒童權益不被忽視，「不論結果為何，兒童最佳利益應是考量重點。」

代理孕母 衛福部 行政院
