把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。

今天還是受到東北季風影響，不過趙竑表示，周末兩天東北季風會稍微減弱；下周一有一波比較強的冷空氣增強，會搭配比較多的水氣，北部和東半部地區整天非常濕涼的天氣。

趙竑表示，鋒面位置已經移動到日本琉球南方海面，台灣附近屬於東北季風的勢力範圍，大台北、東半部地區、恆春半島雲量稍微比較多，其他地方多雲到晴；今天預估溫度在大台北、東半側高溫只有25、26度，其他地方接近30度左右高溫。

明天開始偏東風環境，趙竑表示，台灣附近溫度比今天稍微回升一些。下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。下周四高壓中心移動到韓國南方海面，台灣附近才漸漸有東風的分量出現。也就是下一波冷空氣會從下周一持續到下周三，到了下周四之後才會稍微變得比較溫暖一些。

降雨趨勢，趙竑表示，明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方穩定天氣為主。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

天氣最大變化，趙竑表示，在下周一、下周二東北季風增強，水氣有逐漸增多的趨勢，各地雲量可能都會增加，北部、東半部降雨更加持續、雨區變得比較廣，中南部地區多雲、山區有零星陣雨出現，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能會有局部大雨發生機率。

趙竑表示，下周三之後水氣慢慢減少，轉變為只有北部和東半部地區有雨。不過整體降雨時間和範圍，相較於下周一、下周二都有趨緩的情形。

溫度趨勢，趙竑表示，今天還是受到東北季風影響，各地高溫普遍26至30度。周末環境轉偏東風之後，高溫稍微回升，北部會比較有感一些。下周一開始，即使在南部、台東，尤其清晨這段時間，溫度都漸漸低於20度。