快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周一至下周三各地明顯降溫，先濕冷再轉趨乾冷。本報資料照片
下周一至下周三各地明顯降溫，先濕冷再轉趨乾冷。本報資料照片

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。

今天還是受到東北季風影響，不過趙竑表示，周末兩天東北季風會稍微減弱；下周一有一波比較強的冷空氣增強，會搭配比較多的水氣，北部和東半部地區整天非常濕涼的天氣。

趙竑表示，鋒面位置已經移動到日本琉球南方海面，台灣附近屬於東北季風的勢力範圍，大台北、東半部地區、恆春半島雲量稍微比較多，其他地方多雲到晴；今天預估溫度在大台北、東半側高溫只有25、26度，其他地方接近30度左右高溫。

明天開始偏東風環境，趙竑表示，台灣附近溫度比今天稍微回升一些。下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。下周四高壓中心移動到韓國南方海面，台灣附近才漸漸有東風的分量出現。也就是下一波冷空氣會從下周一持續到下周三，到了下周四之後才會稍微變得比較溫暖一些。

降雨趨勢，趙竑表示，明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方穩定天氣為主。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

天氣最大變化，趙竑表示，在下周一、下周二東北季風增強，水氣有逐漸增多的趨勢，各地雲量可能都會增加，北部、東半部降雨更加持續、雨區變得比較廣，中南部地區多雲、山區有零星陣雨出現，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能會有局部大雨發生機率。

趙竑表示，下周三之後水氣慢慢減少，轉變為只有北部和東半部地區有雨。不過整體降雨時間和範圍，相較於下周一、下周二都有趨緩的情形。

溫度趨勢，趙竑表示，今天還是受到東北季風影響，各地高溫普遍26至30度。周末環境轉偏東風之後，高溫稍微回升，北部會比較有感一些。下周一開始，即使在南部、台東，尤其清晨這段時間，溫度都漸漸低於20度。

這波冷空氣最冷的時間，趙竑表示，預估是下周三清晨，中部以北、宜蘭、花蓮，低溫會來到14、15度，南部則是17、18度左右。有明顯偏冷的感覺，要注意這波冷空氣帶來的降溫，下周四溫度才會進一步回升。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

相關新聞

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了

雖然蘋果（Apple）手機iPhone 17 Pro才剛推出，但蘋果已敲定明年iPhone 18 Pro系列手機的多項關鍵細節，據外媒最新爆料顯示，新的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max可能會解決2個果粉心願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。