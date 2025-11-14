快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

行動自然人憑證需求增加 使用次數逾1261萬次

中央社／ 台北14日電

2025資訊月與台灣教育科技展登場，內政部也設置行動自然人憑證主題館。內政部長劉世芳今天表示，民眾對行動化服務需求日增，行動自然人憑證應用也快速成長，截至10月底，累計使用次數已超過1261萬次。

2025資訊月與台灣教育科技展昨天開展，內政部也設置「行動自然人憑證主題館」，並規劃安全驗證站、數位簽章站與身分識別站3大互動體驗區，緊扣數位生活通行證主題，同時也增設多維度海域資訊服務平台及高精地圖數位孿生應用體驗館，也推廣「台灣海圖APP」，滿足小型船舶或遊艇等所需參考圖資及提供電子航行圖顯示與資訊系統（ECDIS）。

劉世芳今天透過新聞稿指出，行動自然人憑證APP是實現智慧政府及便利生活的關鍵工具，此服務符合國際FIDO 2.0網路身分識別標準，透過行動裝置的生物辨識技術，確保裝置持有人始能使用，民眾無須再攜帶實體IC卡或讀卡機，即可隨時隨地完成身分識別及數位簽章，大幅提升便利性及安全性。

劉世芳提到，隨著民眾對行動化服務的需求日增，行動自然人憑證的應用也快速成長，截至10月底止，憑證每天近1萬次進行線上數位簽章，憑證發行量已突破117萬張，累計使用次數超過1261萬次，更有近350個政府機關及民間企業系統導入此服務，廣泛應用於政府機關、資訊科技、金融保險、醫療社福、教育等多元場域。

自然人憑證是自民國92年起開辦，使用上擁有網路上「本人簽名」不可否認性的法律效力。內政部111年再推出「行動自然人憑證APP」，讓民眾只須在手機或平板等行動裝置下載APP，並使用實體自然人憑證完成註冊後，就能以指紋或臉部等生物辨識方式，進行身分識別或網路簽名，申辦報稅等政府服務，免插卡、免輸入帳號密碼。

內政部 劉世芳 網路
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發1萬「防詐新招」做紅布條送市場 劉世芳：別被騙了

丹娜絲風災完成84戶修復 劉世芳讚：修繕團跟媽祖婆、土地公同等

還沒完！閃兵藝人再+1 阿達至新北檢自首30萬交保

檢警調追太子集團案 劉世芳：配合美國查在台協力者

相關新聞

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

今船班5航線、12航次停航 影響情形看這查

東北風偏強，中央氣象署發布長浪即時訊息，交通部航港局表示，今天共計5航線、12航次停航，提醒民眾，出發前留意最新停航資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。