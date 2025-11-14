聽新聞
台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上
台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。
台鐵表示，調整重點包括優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號。樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。
此外，為提升中南部地區運能：增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。
提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）及竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。
本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，11月17日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
