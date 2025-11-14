高公局提醒輔助駕駛系統非全自動駕駛 揭露六大場景無法辨識

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高公局提醒用路人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，保持警覺並注意路況。（高公局提供）
高公局提醒用路人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，保持警覺並注意路況。（高公局提供）

高速公路車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅塞，往往較一般道路更為嚴重。近年來，隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適；但高公局特別提醒用路人—輔助駕駛系統非自動駕駛，用路人仍須為車輛駕駛行為負責。

高公局表示，目前市面上的輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，例如，當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路環境、前車外型特殊等6種可能無法辨識的情境等。若過度信任輔助駕駛系統而鬆懈注意力，當系統無法正確或即時判斷路況時，即可能發生事故，因此用路人在使用輔助駕駛系統時不可不慎。

高公局提醒駕駛人使用輔助駕駛系統時應特別注意，瞭解使用限制：不同品牌與車款的輔助系統能力差異極大，使用前應詳讀駕駛手冊或相關說明書，切勿以為車輛能「自動駕駛」。科技雖能協助駕駛，但駕駛本人才是防制事故發生的最後一道防線；保持專注駕駛：開啟輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，雙眼須隨時注意前方路況；隨時注意系統告警訊息：隨時注意輔助駕駛系統運作狀況，並在系統發警告時立即採取適當動作。

高公局再次呼籲，用路人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備介入操控或煞車減速，才能保障行車安全。

國1南彰路段25、26日施工封閉 高公局籲避開員林、北斗交流道

提升國道行車安全 高公局月底邀貨運3業研商

五楊高楊頭段工程將施作 民代會勘欲爭取竹北國道涵洞拓寬

濃霧＋事故＝雙重危機！高公局啟動閃光黃燈緊急警示機制

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

今船班5航線、12航次停航 影響情形看這查

東北風偏強，中央氣象署發布長浪即時訊息，交通部航港局表示，今天共計5航線、12航次停航，提醒民眾，出發前留意最新停航資訊...

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

