台鐵優化列車編組運用 微調111列次時刻表

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自2025年12月23日(星期二)起進行時刻微調。共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，11月17日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。

微調包括優化列車編組運用：彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

提升中南部地區運能：增開臺中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)；調整後西線運能提升2.2%，臺中-高雄間運能提升3.8%。

提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南(彰化14:33開)及竹南往彰化(竹南16:22開)區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。