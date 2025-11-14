聽新聞
0:00 / 0:00
影／肩膀受傷睡覺痛醒 3病人吃藥復健無效接受TAME改善
彰化縣46歲陳姓男子半年前車禍，右肩受傷較嚴重，若工作勞累就會肩頸痠痛連帶劇烈偏頭痛，睡覺壓到右肩即痛到醒來，後來接受微導管栓塞術阻斷右肩骨骼增生血管阻斷疼痛源，陳男大幅改善疼痛。
員榮復健科主任陳冠霖今表示，病人經核磁共振檢查發現右肩旋轉肌腱有撕裂傷，肱骨骨髓水腫、關節囊韌帶撕裂，骨骼超音波掃描也發現他的右肩血流增加，疼痛源應是關節處的新生異常微細血管，周邊還伴隨細小且裸露的疼痛神經增生，使病人長期不舒服。
考量病人已吃近半年止痛藥，陳冠霖建議採用「經導管動脈微栓塞術（TAME）」在內的微導管栓塞新技術，由員榮心導室主任林彤宥執行，透過血管攝影精準找出異常微血管並栓塞，阻斷疼痛來源。
無獨有偶，43歲體育老師因運動傷害，右肩無法正常抬高，稍微抬起到某個角度就疼痛，疼痛不但影響睡眠，還產生右肩至右手臂、背部的麻痛感；25歲廚師長期使用左手操作沈重鍋具，左肩劇烈疼痛無法工作。他們都做過局部注射、復健都無法有效減痛及改善症狀。
員榮心導室主任林彤宥說，臨床經驗顯示這項療法過程類似心導管、腫瘤栓塞治療，醫師從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光透視下導引微導管，將栓塞劑或微球材料注入異常血管，使周邊異常神經因血流受阻而降低活性，減少疼痛訊號傳導；異常神經血流栓塞後，影像顯示原本「雲霧狀」血管明顯減少，患者疼痛隨之改善。
體育老師接受「經導管動脈微栓塞術（TAME）」，痛感幾乎消失不再影響睡眠，持續復健重拾運動功能，而廚師的疼痛感完全消失，已到澳洲工作。員榮心導室主任林彤宥提醒，微導管栓塞術並非適用所有患者，僅適用於傳統藥物、復健或注射治療無效的慢性疼痛患者，採用方面仍需由專業醫師評估後決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言