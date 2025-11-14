男同墨西哥代孕4寶稱「空降當爸」 她痛批：憑什麼不用為孩子努力

台灣一對同志伴侶「壹零出4啦」為了吸引社群關注，用戲謔字眼描述代孕生下四名寶寶的過程，引發熱議。性教育講師、同志媽媽吳少喬痛批，這對同志爸爸，強調自己毫無育兒經驗，就手忙腳亂的空降當爸爸。她認為，既然明知孩子即將出生，卻不提前準備，「無經驗才是最可惡的」，並呼籲社會局介入關切，確保新生兒受妥善照顧。

吳少喬在臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」指出，無論是收養子女，或是她身邊的每位代孕爸爸友人，都會為了迎接孩子做好準備，一邊辦理收養或處理代孕流程，一邊為未來迎接寶寶而去上育兒課，讓她質疑這對同志爸爸「你們憑什麼不用為了孩子們而努力啊！」。

吳少喬透露，這對同志爸爸赴墨西哥代孕，由兩名孕母各自懷上雙胞胎，所幸四名寶寶在三天內平安出生，但多篇貼文中卻未提及孕母的辛勞與健康狀況，讓人很難不直接聯想他們把孕母當成工具。她表示根據英國國民保健署的數據，剖腹產孕婦的死亡率是陰道分娩的3倍，讓她痛批「難道還不能虔誠的感激那兩位，願意冒著生命危險生下你孩子的人嗎？」。

文章曝光，網友們也紛紛表示，「還完整上傳孕母的生產影片，無碼…傻眼了」、「真的花錢就是買子宮，感覺好像很無情也沒有站在孕母的立場，替孕母著想」、「養寵物都需要提前做功課了，更何況還是『計畫』當爸爸」、「我光為了備孕看中醫調理，還去上保母課，才真的懷孕生下小孩自己養，這對從昨天看到別人分享的資訊，越看越為小孩的未來擔心」。