住宿長照服務補助少 綠委盼放寬重症者

「失能長者若送到長照機關照顧，每個月只能拿1萬元補助，盼增加到36180元（與政府居家照護補助規定齊平）！」綠委許智傑13日與全國長照協會召開記者會，呼籲政府增加住宿式服務補助。綠營市議員鄭光峰強調，現在的長照政策對獨生子女家庭不利，希望政府可以開放嚴重失能（6到8級）者，可在機構與居家照護自由轉換，減輕小家庭負擔。

機構補助1萬太少

民進黨立委許智傑與全國長照協會召開記者會指出，近來有許多長照悲歌傳出，許多人照顧嚴重失能家人太久，導致自殺，或是對長照對象下手。他指出，政府雖然對居家照護有3.6萬元的補助，但如今現代家庭改變，許多小家庭出現下，子女不見得有能力照顧家人，但若送到機構，每個月只能有1萬補助，對家庭是不小負擔。

「愈來愈多失能者住到長照機構！」民進黨高雄市議員鄭光峰強調，且《長照3.0》母法規定，照護不能因為性別、婚姻、階級等因素差別對待，因此希望可以雙軌選擇，針對嚴重的失能（6到8級），若可在家中照顧，即享有每個月36180元的補助，但若需要送到長照機構，可以自由轉換（目前不行），且補助也放寬到3.6萬。

缺護理難開病床

林俊憲辦公室代表指出，如今護理人員相當缺乏，導致長照機構也跟著人力缺乏，結果開不了病床，但長照機構最重要的評鑑指標，就是是否有「夜間照護」人力，如此下來恐成為惡性循環。目前衛福部「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」僅限部分醫療院所適用，造成長照機構護理人員留任困難。

許智傑也呼籲政府，應將長照機構納入適用對象，並由衛福部直接發給獎勵金，以防止人力排擠與照護品質下降。有家屬代表舉例說，家中有92歲父親與88歲母親，都是最嚴重的失能，因為有2個人，日間服務才可以在家中待7個小時，但假日還是很缺人，因此還請朋友幫忙，但也並非長久之計。

調整機構評鑑規範

因此，他們呼籲消除住宿式長照補助歧視、調整長照機構評鑑規範，釐清機構責任與照服員疏失的歸屬問題，還有爭取長照機構納入夜班護理人員獎勵計畫。

