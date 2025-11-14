熬過秋老虎躲過鳳凰颱風 明年早生草莓彰化提前今年12月量產

台灣早生草莓通常每年元月量產，彰化縣農民黃璿芸使用益菌、有機肥和控制供水，農園近10種品種的草莓熬過秋老虎、躲過鳳凰颱風，果實開始轉紅，預計12月初進入量產，成為彰化平原最早的早生草莓。

台灣草莓最大產地在苗栗大湖，今年下半年多雨，氣候變遷明顯，應該9月下旬種植的大湖草莓延後到10月中旬；彰化平原較乾燥和炎熱，農民等天氣較涼爽的10月下旬至11月初種植草莓。黃璿芸今年9月27日種第一批草莓，現今結果，再過半個月即成熟可採。

黃璿芸外號「梅子姐」，在埔心鄉種近4分地草莓，品種從香水、皇后、美姬到金鑽約10種，草莓園以外的1甲1分農地輪種玉米、白花椰、青花菜、大頭菜等農作物，農作物多樣化可降低單一病蟲害嚴重危害草莓。

她表示，草莓是溫帶水果，即使種植耐熱品種，耐熱仍有一定限度，9月下旬種植要面對炎熱天氣和病蟲害發生率高，她務農初衷就是要建立無毒優質農園，堅持不噴灑農藥，向專家學者請教友善土地耕種要領，使用益菌、有機肥、控制水分、慢幾天覆蓋銀黑布等方法對抗高溫炎熱天氣。

黃璿芸挖深畦溝，一方面加強排水，一方面讓參加食農教育大小朋友較容易摘採，缺點畦溝低窪不易排出積水。未料今年11月還有颱風，黃璿芸預備抽水機和控調養分供給，幸好鳳凰颱風輕掃彰化平原，草莓躲過風災，讓她鬆一口氣。

一想到自家草莓有望成為彰化平原最早產量的早生草莓，黃璿芸眉開眼笑，對成功挑戰極端氣候充滿成就感。她說，草莓依採收時間點分為早生、中生、晚生，天熱種植草莓真不好照顧，近日看見草莓結實纍纍，快樂非筆墨能形容，已非價格能替代。