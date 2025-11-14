入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，水氣逐漸減少，今天北部及東北部陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區短暫雨，大台北地區局部飄雨，其餘各地晴到多雲。北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24至27度，南部高溫約27至29度。

明天東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，薛皓天表示，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲時晴天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27至30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25至27度。

周日風環境東北東，水氣稍增，薛皓天表示，大台北東側及宜花陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園多雲時晴，其餘地區晴時多雲；新竹以北及東半部高溫約24至26度，苗栗以南高溫約27至30度。晚間起新一波東北季風逐漸增強，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。

薛皓天表示，下周一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6至9級陣風機會，浪高也會提升，沿海地區注意風浪狀況。

至於最冷時間點？他說，下周二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，且中高層有東風波動帶來的水氣，中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲時晴天氣。因配合降雨，北部低溫有機會來到14度，若台北站氣溫14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。

若台北測站沒達冷氣團標準，薛皓天表示，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下周二夜間至下周三清晨。

下周三、周四水氣稍減少，冷空氣強度稍減弱，薛皓天表示，北部、東北部上午前短暫雨，白天多雲時晴，其餘地區晴到多雲時晴天氣。因陽光露臉，北部氣溫稍回升，但高溫仍20度左右，其餘地區高溫約25度，整體感受偏涼到冷。

下周五至下周末維持東北季風影響，不過薛皓天表示，水氣稍偏多，新竹以北至東半部為陰時多於有短暫雨天氣，因降雨氣溫稍偏低，氣溫約16至22度，夜間清晨偏冷，其餘地區維持晴到多雲時晴天氣，氣溫約20至27度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。