快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周一明顯感受偏冷，預估最冷時段為下周二夜間至下周三清晨。本報資料照片
下周一明顯感受偏冷，預估最冷時段為下周二夜間至下周三清晨。本報資料照片

持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，水氣逐漸減少，今天北部及東北部陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區短暫雨，大台北地區局部飄雨，其餘各地晴到多雲。北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24至27度，南部高溫約27至29度。

明天東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，薛皓天表示，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲時晴天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27至30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25至27度。

周日風環境東北東，水氣稍增，薛皓天表示，大台北東側及宜花陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園多雲時晴，其餘地區晴時多雲；新竹以北及東半部高溫約24至26度，苗栗以南高溫約27至30度。晚間起新一波東北季風逐漸增強，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。

薛皓天表示，下周一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6至9級陣風機會，浪高也會提升，沿海地區注意風浪狀況。

至於最冷時間點？他說，下周二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，且中高層有東風波動帶來的水氣，中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲時晴天氣。因配合降雨，北部低溫有機會來到14度，若台北站氣溫14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。

若台北測站沒達冷氣團標準，薛皓天表示，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下周二夜間至下周三清晨。

下周三、周四水氣稍減少，冷空氣強度稍減弱，薛皓天表示，北部、東北部上午前短暫雨，白天多雲時晴，其餘地區晴到多雲時晴天氣。因陽光露臉，北部氣溫稍回升，但高溫仍20度左右，其餘地區高溫約25度，整體感受偏涼到冷。

下周五至下周末維持東北季風影響，不過薛皓天表示，水氣稍偏多，新竹以北至東半部為陰時多於有短暫雨天氣，因降雨氣溫稍偏低，氣溫約16至22度，夜間清晨偏冷，其餘地區維持晴到多雲時晴天氣，氣溫約20至27度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 氣溫
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

入秋最有感冷空氣！下周另波東北季風接力 低溫跌至14度

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，水氣逐漸減少，今天北部及東北部陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區短...

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

今天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，中央氣象署表示，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、...

熬過秋老虎躲過鳳凰颱風 明年早生草莓彰化提前今年12月量產

台灣早生草莓通常每年元月量產，彰化縣農民黃璿芸使用益菌、有機肥和控制供水，農園近10種品種的草莓熬過秋老虎、躲過鳳凰颱風...

台南地牛翻身 上午9時6分南化規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時6分，在台南市政府東北東方38.6公里，位於台南市南化區，發生芮氏規模3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。