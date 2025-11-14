快訊

返鄉青農姊妹花打造「西瓜界LV」 六腳鄉種出夢幻馬卡龍小西瓜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年輕姐妹花黃荷雅與黃荷閔，各自在大學畢業後返鄉協助父母經營溫室農園，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
嘉義縣人口老化比例偏高的六腳鄉「蔬香園農場」，因為2位返鄉年輕姊妹花，悄悄開出一片新氣象。黃荷雅與黃荷閔姊妹各自從大學畢業後，即返鄉協助父母經營溫室農園，靠著勤學不懈與創新思維，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜卡龍西瓜，以及新品種亞虎小西瓜。

這對目前為27歲及25歲的「青農姊妹檔」，在大學時分別主修財經、餐飲管理，雖然不是農業專業出身，卻從不怕辛苦。

她們在1.4分大溫室，以友善耕作、輪作香瓜、哈密瓜與小西瓜方式維持土壤健康。眼下正值小西瓜採收季，每天清晨天剛亮，姊妹就與媽媽一起在棚裡忙著採瓜。

馬卡龍西瓜外型討喜，果皮深綠、果肉紅潤細緻、甜度穩定，1顆僅1至2公斤，小巧可愛又方便攜帶，每顆售價1、200元，屬高經濟作物，深受市場青睞，以「蔬香園農場」在IG、FB用宅配銷售。

為確保品質，她們採用吊掛栽培、人工套袋防蟲，細心呵護如照顧小孩。1年僅收1季，雖產量有限，但品質穩定、口碑逐漸打響。

「務農不容易，但能種出屬於自己品牌，就很值得。」黃荷閔笑說。姊妹花深知極端氣候與蟲害挑戰，以創意與韌性應對。

她們積極參與嘉義縣府勞青處「嘉我好漾」課程，學習數位行銷與品牌經營，希望將「從土地長出的勇氣」轉化為農村新動力。

如今，蔬香園馬卡龍小西瓜成為六腳鄉亮點，黃家姊妹花被譽為地方創生青農代表。「我們想證明，年輕人回鄉務農，也能種出希望與夢想的甜味。」她們堅定地說。

嘉義縣六腳鄉「蔬香園農場」返鄉年輕姐妹花黃荷雅與黃荷閔，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
年輕姐妹花黃荷雅與黃荷閔，各自在大學畢業後返鄉協助父母經營溫室農園，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
年輕姐妹花黃荷雅（右）與黃荷閔（左），各自在大學畢業後返鄉協助父母經營溫室農園，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
嘉義縣六腳鄉「蔬香園農場」，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
嘉義縣六腳鄉「蔬香園農場」返鄉年輕姐妹花黃荷雅與黃荷閔，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
嘉義縣六腳鄉「蔬香園農場」返鄉年輕姐妹花黃荷雅與黃荷閔，種出有「西瓜界LV」美譽的夢幻小西瓜馬卡龍西瓜。圖／嘉縣府Q嘉義提供
西瓜 青農
