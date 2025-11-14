快訊

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一起，竹苗以北及宜蘭氣溫明顯下降，北北基宜有局部雨，傍晚桃園轉有局部短暫雨。本報資料照片
下周一起，竹苗以北及宜蘭氣溫明顯下降，北北基宜有局部雨，傍晚桃園轉有局部短暫雨。本報資料照片

把握周末好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致東北季風影響型態，明天、周日除了宜花東雲厚有零星雨，其他地區天氣穩定。下周一起，竹苗以北及宜蘭氣溫明顯下降，要觀察下周一、下周二冷空氣強度。

天氣趨勢，他說，明天，午後山區有零星短暫雨。周日，東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周一至下周二有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，下周一，北北基宜有局部雨，傍晚桃園轉有局部短暫雨。下周二，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫雨。

賈新興說，下周三，北北基宜有零星短暫雨， 午後花東山區有零星短暫雨。下周四，各地晴時多雲。晚起鵝鑾鼻一帶、北北基宜花及高屏轉有局部短暫雨。下周五，東北季風影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。下周六，新北山區及宜花有局部短暫雨。12日，北北基宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測仍顯示，11月中旬及12月5日起至12月下旬，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢 。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

宜蘭 東北季風
×

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

今天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，中央氣象署表示，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、...

返鄉青農姊妹花打造「西瓜界LV」 六腳鄉種出夢幻馬卡龍小西瓜

嘉義縣人口老化比例偏高的六腳鄉「蔬香園農場」，因為2位返鄉年輕姊妹花，悄悄開出一片新氣象。黃荷雅與黃荷閔姊妹各自從大學畢...

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

把握周末好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

編按：基隆，這座面海而生的城市，自古便與「流動」緊密相連。流動的不只是潮水，更是人群、思想、物資與歷史。2026年適逢西班牙人登陸和平島400年，基隆市文化觀光局自2025年起策畫一系列「流動的港口 世界的基隆」活動，透過4場主題講座、8位講者分享，邀請讀者從味蕾出發，一同回望城市的前世今生。

