下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴
把握周末好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致東北季風影響型態，明天、周日除了宜花東雲厚有零星雨，其他地區天氣穩定。下周一起，竹苗以北及宜蘭氣溫明顯下降，要觀察下周一、下周二冷空氣強度。
天氣趨勢，他說，明天，午後山區有零星短暫雨。周日，東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周一至下周二有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，下周一，北北基宜有局部雨，傍晚桃園轉有局部短暫雨。下周二，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫雨。
賈新興說，下周三，北北基宜有零星短暫雨， 午後花東山區有零星短暫雨。下周四，各地晴時多雲。晚起鵝鑾鼻一帶、北北基宜花及高屏轉有局部短暫雨。下周五，東北季風影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。下周六，新北山區及宜花有局部短暫雨。12日，北北基宜花有局部短暫雨。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測仍顯示，11月中旬及12月5日起至12月下旬，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢 。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
