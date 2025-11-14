把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨北部、東北部及東部有明顯降雨；今天白天起仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北部、東北部有局部短暫雨的機率，但機率逐漸降低。

溫度方面，他說，北台灣偏涼、中南部白天微熱早晚涼。北部18至27度、中部19至29度、南部20至30度、東部19至29度。

周末兩天東北季風減弱，吳德榮說，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率；北台灣氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮表示，下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下周二迎風面逐漸轉乾，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫續降。

雖然南下台灣的冷空氣強度略調弱，吳德榮表示，下周二晚、下周三晨北台灣仍將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至16度左右，需注意保暖；由於模式仍持續調整，需密切觀察。

至於何時回暖？吳德榮表示，下周三白天起至下周四東北季風減弱，氣溫逐日回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。