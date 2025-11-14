快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

聽新聞
0:00 / 0:00

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷。本報資料照片
下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨北部、東北部及東部有明顯降雨；今天白天起仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北部、東北部有局部短暫雨的機率，但機率逐漸降低。

溫度方面，他說，北台灣偏涼、中南部白天微熱早晚涼。北部18至27度、中部19至29度、南部20至30度、東部19至29度。

周末兩天東北季風減弱，吳德榮說，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率；北台灣氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮表示，下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下周二迎風面逐漸轉乾，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫續降。

雖然南下台灣的冷空氣強度略調弱，吳德榮表示，下周二晚、下周三晨北台灣仍將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至16度左右，需注意保暖；由於模式仍持續調整，需密切觀察。

至於何時回暖？吳德榮表示，下周三白天起至下周四東北季風減弱，氣溫逐日回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮 東北季風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今起2波東北季風接力 吳德榮：下周一最強冷空氣南下「直逼冷氣團」

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

鳳凰颱風路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海 防大量致災雨

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

假日輕急症中心 醫籲推呼吸道一站式服務

為了減緩急診醫療崩盤，衛福部十一月推出假日輕急症中心（ＵＣＣ），扮演分散醫療量能的角色。台灣急診醫學會理事長、台南奇美醫...

含豬肉郵包 首罰20萬再犯100萬

農業部昨表示，為防堵非洲豬瘟疫情，11月6日起，旅客違規攜帶、寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁...

健康主題館／心臟驟停 不只要救回心跳更要救回人生

在醫院急診或加護病房裡，最緊急的情況莫過於「心臟驟停」。這代表心臟突然停止跳動，患者立刻失去意識，若沒有CPR（心肺復甦...

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

今天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，中央氣象署表示，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。