東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

今天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，中央氣象署表示，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率仍偏高，其他地區多雲到晴、可見陽光。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，北台灣天氣較涼，整日約20至22度，而其他地區低溫為21至23度，高溫為26到28度，白天舒適早晚涼。澎湖晴到多雲，22至24度；金門晴到多雲，19至22度；馬祖晴到多雲，18至20度。

明天至周日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。各地及澎湖低溫19至22度，金馬17至18度；北部及宜花高溫25度，中南部及台東27至30度，澎湖及金門23至24度，馬祖20度。

下周一東北季風增強，冷空氣南下，氣象署預估強度接近大陸冷氣團，各地天氣明顯轉涼，下周二、下周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，整體降雨在下周二下半天逐漸趨緩，下周三轉為較乾冷的天氣，留意清晨局部輻射冷卻。

下周一北部及宜蘭低溫18度，中南部、花東及澎湖20至23度，金門18度，馬祖15度；北部及宜蘭高溫21至22度，中部及花蓮23至25度，南部及台東27至29度，澎湖及金門22至23度，馬祖19度。

下周二、下周三中部以北及宜花低溫14至15度，南部、台東及澎湖15至17度，金門13度，馬祖12度；北部及宜蘭高溫18至19度，中南部及花東20至24度，澎湖19度，金門17度，馬祖14度。

下周四東北季風減弱，中部以北及宜花天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五至23日環境仍為東北風，北部及宜花天氣偏涼，其他地區早晚亦較涼；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。