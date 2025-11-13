昇恆昌攜手15在地品牌「島嶼同行」 以永續行動連結台灣與世界

串聯15間台灣優質品牌的「島嶼同行－CONNECTING THE WORLD BEYOND BORDERS」地方創生展覽暨永續交流會，13日於昇恆昌台北內湖旗艦店正式登場。昇恆昌免稅商店攜手Story Wear、春日好日、阿原、歐文瓷、知音文創、淨毒五郎、大賀米、茶籽堂、錦源興、佐見啦、舊振南、緣親鳳梨、芙彤園、遊山茶訪與謝江林茶莊等15個台灣品牌，共同打造五感體驗展覽，並邀請國際與在地品牌代表對談，實踐聯合國SDGs目標8「促進就業與經濟成長」與目標12「負責任的消費與生產」。

機場成文化舞台 品牌成永續橋樑

今年邁入30周年的昇恆昌，持續以實際行動深化永續精神。特別規劃13場地方創生活動，安排第一線銷售同仁親自走訪品牌基地、深入田野與社區，體驗品牌與產品背後的理念與故事，將土地的真實連結轉化為機場服務中的專業與溫度，傳遞給每位旅客。

展區設計亦體現永續理念，特別選用南投埔里「廣興紙寮」的手工藝術紙張，以波浪造型象徵台灣山海地景的律動。紙材結合平溪天燈、鞭炮屑與中藥渣等再生素材，化身為承載台灣傳統工藝與產業歷史記憶的永續媒材，呼應昇恆昌推動永續與文化傳承的精神。

昇恆昌長期深耕國際機場通路，致力以多元形式行銷台灣，推廣在地品牌與文化，讓國際旅客能在出入國門時感受台灣的創意能量與文化底蘊。昇恆昌總經理江建廷表示：「企業不僅經營品牌，更要成為連結土地與世界的橋樑；旅客不僅購買商品，更希望透過商品感受台灣。」他強調，機場是國家文化的縮影，昇恆昌希望將公共空間打造成「文化與永續推廣平台」，讓銷售人員成為推廣台灣品牌與文化的最佳大使。

江建廷更分享，面對外部局勢與產業變動，公司決定運用既有資源，帶動更多與土地連結的行動，讓企業成為地方創生的一股推力。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫也出席致意，他表示：「昇恆昌長期以實際行動投入永續發展，讓機場成為推廣台灣文化的最佳舞台。看到這些充滿土地故事與職人精神的品牌走進國門，我們深受感動。」

從企業到旅客 一同參與永續

在永續交流會上，昇恆昌與國際烈酒集團帝亞吉歐Diageo及茶籽堂等品牌代表對談，分享企業如何從品牌文化、產品創新與社會行動三個面向落實永續理念。昇恆昌強調，將持續以機場作為推廣文化與永續的重要平台，攜手供應商及合作夥伴，以行動投入永續，讓旅客在國門即可感受台灣的文化深度與人情溫度。

昇恆昌也分享了自2023年起推動的「1%計畫」成果。該計畫以「1%經營、1%時間、1%影響力」三大面向展開，聚焦綠色消費、節能減碳、在地創生與員工志工行動。此計畫起源於疫情期間超標完成的減碳目標，成為昇恆昌由CSR邁向ESG的重要里程碑。

除了企業內部文化，昇恆昌也將永續理念具體落實於消費端。透過點數回饋鼓勵消費者減少紙袋使用，並邀請會員參與淨灘與蜜蜂保育等活動。「我們希望旅客、同仁、品牌與會員都能一起參與，讓永續不只是口號，而是一場真正的集體行動。」

用創意述說台灣故事 以永續共創未來

此外，昇恆昌在機場通路持續創新，推出「寶島賓果室」與「文萃市集」，以復古與文創元素呈現台灣味，讓旅客在候機時也能體驗台灣文化。節慶期間更舉辦舞龍舞獅、燈節造景與互動拍照活動，讓國際旅客感受台灣的人情溫度與節慶魅力。

未來，昇恆昌將持續以機場為核心平台，延伸「島嶼同行」的理念至更多通路與地區，深化地方創生與品牌共創。江建廷強調：「30年來，我們學會的不只是經營品牌，更重要的是如何讓這片土地的故事被看見。」昇恆昌自許為「台灣故事的說書人」，希望持續以永續為筆，寫下企業與社會共好的新篇章。