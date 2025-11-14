聽新聞
假日輕急症中心 醫籲推呼吸道一站式服務

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導
「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」上路，希望可以緩解假日急診量能，在冬天呼吸道感染高峰來臨時，醫界認為這也是強化社區醫療韌性的一環。圖／聯合報系資料照片
「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」上路，希望可以緩解假日急診量能，在冬天呼吸道感染高峰來臨時，醫界認為這也是強化社區醫療韌性的一環。圖／聯合報系資料照片

為了減緩急診醫療崩盤，衛福部十一月推出假日輕急症中心（ＵＣＣ），扮演分散醫療量能的角色。台灣急診醫學會理事長、台南奇美醫院急診部部長許建清指出，ＵＣＣ政策長期是正確的方向，疾管署預估十二月又有一波流感高峰，ＵＣＣ及基層醫療院所要備妥流感、新冠等多合一快篩試劑及抗病毒藥物，建立呼吸道感染一站式服務，增強社區醫療的韌性，在歲末年節時能紓緩急診壓力。

近年急診壅塞已成醫療體系不可承受之重，不只躺在急診室的民眾無床可住，急診醫護人員壓力爆棚紛紛出走。為了減緩急診壓力，健保署十一月推出「周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」，全國共設置十三處，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適之情形，可選擇至鄰近的地點就醫。

ＵＣＣ上路之初雖然民眾使用率仍不高，但醫界仍抱持支持態度，認為是未來疫情來臨前的演練，更能打造成社區醫療韌性。許建清指出，ＵＣＣ確實可以解決民眾在假日時的醫療需求，由於ＵＣＣ是採一站式服務，包括抽血檢驗、Ｘ光檢查、看診領藥全都包含，在假日沒有門診可看的情形下，輕症患者的治療需求可獲得滿足，成為社區醫療重要一環。

由於今年的流感疫情九月底十月初就逐漸升溫，疾管署也預估十二月還有一波高峰，為防疫情失控，許建清認為，ＵＣＣ的角色就是將病人進行分流，且應備足流感、新冠等快篩試劑，若有多合一的快篩試劑更為理想，在第一線時可以先幫病人篩檢，陽性患者就能立刻給予抗病毒藥，打造呼吸道感染一站式服務，若有合併肺炎等較嚴重的患者再轉至急診，就能減緩急診壅塞情形。

實際上，奇美醫院很早就有ＵＣＣ概念，也就是在急診處開設「急門診」的院內ＵＣＣ，處理輕急症病人。許建清說，十幾年執行下來，不只紓解急診室的壓力，相較於目前院外型的ＵＣＣ，更能節省人力，建議其他醫院若有足夠空間，可考慮設立急門診，未來也希望ＵＣＣ也能線上看診，就更符合民眾醫療需求。

面對一波波流感疫情，除了假日開設的ＵＣＣ被賦予重任外，民眾最常看診的第一線基層醫療院所的角色尤其重要，更能分散急診的醫療量能。許建清認為，在新冠疫情期間診所從篩檢開始進行分流，這對整體醫療體系發揮很大的效果，尤其現今疫情隨時再起，基層醫療院所也應從多合一的篩檢到抗病毒藥物治療有完整性服務，讓輕症患者第一時間就接受治療，建立民眾分級醫療的概念，也強化社區醫療韌性。

