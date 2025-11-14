台中13衛生所沒專責醫師

台中市30所衛生所中，至今有13所沒專責醫師；同時有8個行政區沒醫院，其中4區形成「雙重醫療空窗」。衛生局回應，已努力補實。市長盧秀燕說，最大困難在於待遇無法提升，因中央法規不許可，水龍頭若鬆一點，地方就能補實基層醫療缺口。

台中市2023年有5所衛生所無專責醫師，2024年增為7所，議員謝志忠指出，今年更飆升至16所，缺額在短短兩年間翻倍。他質疑，若不立即補實人力，到盧市府明年任期結束前，甚至可能歸零？並批評現行制度讓偏鄉醫療缺口不斷擴大，影響民眾基本醫療權益。

衛生局統計，尚無醫師駐診者包括中西區、東區、南區、北屯區四民、東勢區、神岡區、大雅區、新社區、后里區、大安區、烏日區、大里區及霧峰區等13家衛生所。沒有醫院之行政區有新社、和平、后里、神岡、龍井、大肚、外埔及大安等8區。

醫師短缺主因是高齡退休、交通不便與待遇落差，多數所長屆齡65歲退休，接任者難尋。衛生局坦言，公職醫師待遇遠低於開業市場。

議員批評新社、后里、神岡、大安沒醫院，衛生所又缺醫師，形同「雙重空窗」，要求市府優先補足「無醫院、又缺醫師」的區域衛生所，全面盤點醫療資源現況，建立穩定且長期的人力配置機制。

市長盧秀燕表示，市府已注意到基層醫療人力不足，但關鍵在於薪資與聘任限制。她呼籲中央應放寬規範，讓地方政府能更具彈性地聘任衛生所專責醫師，「中央的水龍頭鬆一點」，就可讓地方醫療真正補上缺口。

衛生局表示，並非每個行政區都需設醫院，但會確保山、海、屯三大區域皆有穩定醫療據點。