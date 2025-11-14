聽新聞
0:00 / 0:00

台中13衛生所沒專責醫師

聯合報／ 記者陳秋雲／攝影

台中市30所衛生所中，至今有13所沒專責醫師；同時有8個行政區沒醫院，其中4區形成「雙重醫療空窗」。衛生局回應，已努力補實。市長盧秀燕說，最大困難在於待遇無法提升，因中央法規不許可，水龍頭若鬆一點，地方就能補實基層醫療缺口。

台中市2023年有5所衛生所無專責醫師，2024年增為7所，議員謝志忠指出，今年更飆升至16所，缺額在短短兩年間翻倍。他質疑，若不立即補實人力，到盧市府明年任期結束前，甚至可能歸零？並批評現行制度讓偏鄉醫療缺口不斷擴大，影響民眾基本醫療權益。

衛生局統計，尚無醫師駐診者包括中西區、東區、南區、北屯區四民、東勢區、神岡區、大雅區、新社區、后里區、大安區、烏日區、大里區及霧峰區等13家衛生所。沒有醫院之行政區有新社、和平、后里、神岡、龍井、大肚、外埔及大安等8區。

醫師短缺主因是高齡退休、交通不便與待遇落差，多數所長屆齡65歲退休，接任者難尋。衛生局坦言，公職醫師待遇遠低於開業市場。

議員批評新社、后里、神岡、大安沒醫院，衛生所又缺醫師，形同「雙重空窗」，要求市府優先補足「無醫院、又缺醫師」的區域衛生所，全面盤點醫療資源現況，建立穩定且長期的人力配置機制。

市長盧秀燕表示，市府已注意到基層醫療人力不足，但關鍵在於薪資與聘任限制。她呼籲中央應放寬規範，讓地方政府能更具彈性地聘任衛生所專責醫師，「中央的水龍頭鬆一點」，就可讓地方醫療真正補上缺口。

衛生局表示，並非每個行政區都需設醫院，但會確保山、海、屯三大區域皆有穩定醫療據點。

台中市 衛生所 醫師 盧秀燕
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

薪資太低！中市16衛生所無專責醫師 盧秀燕：市府想加薪但中央不鬆綁

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

盧秀燕喊禁廚餘養豬是趨勢 中市養豬協會：若無配套廚餘往哪裡去？

盧秀燕受質詢說禁廚餘養豬台中會做 廚餘養豬戶有話要說

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

健康主題館／心臟驟停 不只要救回心跳更要救回人生

在醫院急診或加護病房裡，最緊急的情況莫過於「心臟驟停」。這代表心臟突然停止跳動，患者立刻失去意識，若沒有CPR（心肺復甦...

非聽不可／明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

3成國人血脂異常 冬天頻繁吃鍋恐增心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也暴增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔說，冬天吃鍋「補」過頭，除了...

健康你我他／青菜滑進喉嚨 靠手指拉出來

「民以食為天」，老祖宗早就明示食物是人類生存的根本，每天我們餵養自己的五臟廟，讓食物提供身體運作所需的能量和營養。

超慢跑調氣血 按摩2穴位睡更好

源自日本的「超慢跑」，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在於「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。