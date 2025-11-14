聽新聞
庇護職缺少 受害人怕報案丟工作

聯合報／ 記者陳俊智王駿杰郭政芬陳敬丰／連線報導

各地庇護工場名額有限、競爭激烈，導致身障者就業機會嚴重不足。台中市議員曾揭露，有庇護機構爆出員工性侵學員，但受害者家長擔心孩子因此丟掉工作，不願報案，凸顯庇護職缺稀少、流動性低。

全國庇護性就業名額有限，台中市15至65歲的身心障礙勞動人口達6萬7千人，台中8處庇護工場中，僅126個職缺與14個見習職缺。

中市議員陳文政表示，他去年9月接獲此案陳情，雖有社工依程序通報並輔導，但家長擔心報案後影響機構名聲與孩子工作權而選擇沉默。家長憂慮子女出走後難再回庇護體系，業者也不願耗費人力培訓新人，導致職缺緊縮問題多年未解。

中市勞工局說，身心障礙者需經過職業輔導評量、個管員評估，才安置於庇護工場；就目前運作狀況來看，現有的職缺數量足夠。過去3年已協助23名身心障礙者從庇護工場轉入一般職場。

桃園市近年推動庇護就業轉銜政策，目前共有19家庇護工場、提供約170個工作機會。市府設有「轉銜成功獎勵機制」，每成功轉銜1名員工，就服員可領3千元、庇護工場可領1萬元獎金，使轉銜率達12.5%，優於多數縣市，明年將進一步安排庇護員工至一般職場實習，預計可幫助22名庇護性就業者尋找適合的一般職場。

新竹市有3家庇護工場、57名員工，新竹縣有4家、50個名額。竹縣議員林禹佑指出，身障員工須「輪流休假」，以維持職位，等於打工、收入不穩，縣府應增加庇護性就業據點與職缺。

新竹縣智障福利協進會分析，庇護工場以智能障礙者為主，具固著性與依附性，也不易適應環境，目前名額嚴重不足，對家庭與照顧者造成沉重壓力。

庇護工場 職缺
