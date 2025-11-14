聽新聞
庇護工場涉壓榨 工時超過規定 桃園勞動局調查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市議員張碩芳爆料，某庇護工場涉嫌壓榨身心障礙員工，除超時工作，還設定績效門檻等；市府已介入調查。圖／張碩芳提供
桃園市議員張碩芳爆料，某庇護工場涉嫌壓榨身心障礙員工，除超時工作，還設定績效門檻等；市府已介入調查。圖／張碩芳提供

各地庇護工場為有工作能力的身心障礙者，提供工作與社會參與的機會。桃園某庇護工場遭爆料壓榨員工，除設定每日營業業績，若未達到得加班、甚至不能回家，還被發現未依規定安排專業人員從旁協助，初估有2人受害。桃園市勞動局表示，將調查並追究業者責任，若情節嚴重，將撤銷該庇護工場資格。

上月中下旬，桃園藝文廣場舉辦多場大型活動。現場有對穿粉紅背心的身心障礙者，從早到晚捧著籃子穿梭、兜售餅乾和爆米花，逢人靦腆說「拜託支持一下」，不少人熱情回應，若沒興趣他們也不會強迫推銷。

有民眾發現，這2人從早忙到晚，都沒休息吃飯，身旁也不見指導員，好心送上便當竟不敢收。桃園市議員張碩芳團隊深入追查，得知2人為桃園某庇護工場員工，疑似遭場方壓榨。

張碩芳指出，該庇護工場沒有生產線，販售的糕點都是批發其他店家商品，不知情者會誤以為是店內身障員工手作；場方要求員工到離店數公里遠的人潮聚集地兜售，未依規安排專業人員陪同，工時還超過規定，甚至規定單日業績未達1萬元不能回家，只能睡公司地板。

她質疑，庇護工場提供身心障礙者保護性工作環境，目的是訓練工作職能，以利未來融入社會，部分庇護工場領政府補助，卻疑似壓榨從業者，利用社會大眾的憐憫販賣營利；許多身心障礙者的家人怕丟了工作，面對不公平待遇選擇隱忍，要求加強查核機制，避免保護場所反成為加害場所。

桃園市勞動局初步調查，該庇護工場未訂定業績門檻，詢問員工家人，也無不能回家狀況，目前掌握該場員工有加班情形，業者拿不出完整出勤紀錄表，已限業者3天內提供資料。

勞動局指出，指派身心障礙員工外出兜售商品，屬外展行銷商業模式，不算違法，但依桃園市庇護員工勞動契約，員工工作時須有專業人員從旁協助及指導；該場員工到桃園藝文園區兜售時，並未安排指導員陪同，已明顯違規。

勞動局表示，該工場若未在期限內，提供出勤紀錄與合理說明，將廢止庇護工場資格，取消每年250萬元至300萬元的人事補助費，另追究違反勞基法責任；勞動局將加強稽查桃園市各庇護工場工作現況。

