台中要禁廚餘餵豬 桃園落實蒸煮規範

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮游振昇陳俊智／連線報導

非洲豬瘟疫情暫歇，台中市長盧秀燕昨表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，目前還在跟豬農等相關行業討論。中市豬農認為，貿然禁止廚餘養豬會擴大廚餘去化問題，也使養豬戶無所適從，盼市府規畫好配套再決定。

桃園市是北台灣養黑豬重鎮，市府農業局長陳冠義說，桃園7成多是黑毛豬，考慮換肉率與成本，廚餘是最好飼料，將配合中央政策，落實廚餘蒸煮規範。中央若要全面禁用廚餘養豬，要做好離牧規畫，輔導業者轉型及尋找替代廚餘的高蛋白飼料。

民進黨議員陳俞融總質詢質疑，台中是非洲豬瘟唯一破口，現已堵住疫情，下一步能否全面禁止廚餘養豬？盧秀燕回應，禁止廚餘養豬一定是未來趨勢，台中市應會朝這方向去做，目前還在討論中；她強調，中市府會考慮中央狀況，但也相信中央不會禁止，「中央不做，我們會做」。

環保局副局長陳政良說，未來廚餘將採焚化和掩埋以外的方式去化，市府正規畫高效堆肥、生質能發電與黑水虻等去化方式。農業局表示，已陸續接觸各養豬場業者蒐集意見，爭取對各方最有利方案。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰指出，廚餘養豬和飼料養豬各有優缺點，比如廚餘養豬多用於本土黑豬，飼養周期長、口感甜美；貿然禁止會讓廚餘難以去化，也導致黑豬肉在市場上消失，呼籲三思而後行，做好配套政策再上路。

廚餘養豬戶坦言，可以理解市長的壓力，但若宣布禁止廚餘養豬，就沒有人願意載運廚餘，也讓配合政策的養豬戶無所適從；豬農支持設立共同蒸煮場，加強管控，會向市府表達立場。

台中市 桃園 廚餘
整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

健康主題館／心臟驟停 不只要救回心跳更要救回人生

在醫院急診或加護病房裡，最緊急的情況莫過於「心臟驟停」。這代表心臟突然停止跳動，患者立刻失去意識，若沒有CPR（心肺復甦...

非聽不可／明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

3成國人血脂異常 冬天頻繁吃鍋恐增心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也暴增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔說，冬天吃鍋「補」過頭，除了...

健康你我他／青菜滑進喉嚨 靠手指拉出來

「民以食為天」，老祖宗早就明示食物是人類生存的根本，每天我們餵養自己的五臟廟，讓食物提供身體運作所需的能量和營養。

超慢跑調氣血 按摩2穴位睡更好

源自日本的「超慢跑」，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在於「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超...

