台中要禁廚餘餵豬 桃園落實蒸煮規範

非洲豬瘟疫情暫歇，台中市長盧秀燕昨表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，目前還在跟豬農等相關行業討論。中市豬農認為，貿然禁止廚餘養豬會擴大廚餘去化問題，也使養豬戶無所適從，盼市府規畫好配套再決定。

桃園市是北台灣養黑豬重鎮，市府農業局長陳冠義說，桃園7成多是黑毛豬，考慮換肉率與成本，廚餘是最好飼料，將配合中央政策，落實廚餘蒸煮規範。中央若要全面禁用廚餘養豬，要做好離牧規畫，輔導業者轉型及尋找替代廚餘的高蛋白飼料。

民進黨議員陳俞融總質詢質疑，台中是非洲豬瘟唯一破口，現已堵住疫情，下一步能否全面禁止廚餘養豬？盧秀燕回應，禁止廚餘養豬一定是未來趨勢，台中市應會朝這方向去做，目前還在討論中；她強調，中市府會考慮中央狀況，但也相信中央不會禁止，「中央不做，我們會做」。

環保局副局長陳政良說，未來廚餘將採焚化和掩埋以外的方式去化，市府正規畫高效堆肥、生質能發電與黑水虻等去化方式。農業局表示，已陸續接觸各養豬場業者蒐集意見，爭取對各方最有利方案。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰指出，廚餘養豬和飼料養豬各有優缺點，比如廚餘養豬多用於本土黑豬，飼養周期長、口感甜美；貿然禁止會讓廚餘難以去化，也導致黑豬肉在市場上消失，呼籲三思而後行，做好配套政策再上路。

廚餘養豬戶坦言，可以理解市長的壓力，但若宣布禁止廚餘養豬，就沒有人願意載運廚餘，也讓配合政策的養豬戶無所適從；豬農支持設立共同蒸煮場，加強管控，會向市府表達立場。