聽新聞
0:00 / 0:00

含豬肉郵包 首罰20萬再犯100萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

農業部昨表示，為防堵非洲豬瘟疫情，11月6日起，旅客違規攜帶、寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，等於取消「首次非故意免罰」規定。

農業部昨赴行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」，說明邊境加強防堵、強化後市稽查及宣導，也強化國內防疫措施。針對邊境管制，農業部修改規定，自11月6日起違規輸入、寄遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。

農業部長陳駿季說，過去許多民眾都指稱不知道包裹裡面有什麼，藉此逃避罰則，因此修改規定，未來無論故意或是過失，查處到一律裁罰，民眾若有理由，再採取行政救濟。其餘邊境防疫為加強部分，包含手檢區強制查檢，拒檢者由關務署指定查驗；高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少提高20%以上。

境外電商管理部分，數位部已要求落實警語，加註防疫警語、限制接取等措施，若平台未依規定辦理，主管機關農業部依法裁罰；同時也應該邀相關平台業者依據兩岸人民關係條例，研商違規廣告限制投放具體措施。

此外，海巡署也將結合雷達與無人機運用，速查察海上可疑船舶，同時擴大執行走私、偷渡等高風險重點區域灘岸搜索；進港船舶全面安檢，廚餘禁止落地；以及加強查驗上岸船工攜帶物品，阻絕檢疫物違規入境。

豬肉 郵件 農業部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

加碼1萬元！非洲豬瘟禁宰損失補助豬肉攤 苗栗從寬認定

颱風鳳凰農損逾2000萬元 宜蘭、花蓮最嚴重

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

非洲豬瘟防線拉緊！防疫人員深入山區稽查山豬飼養...不漏一頭豬

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

健康主題館／心臟驟停 不只要救回心跳更要救回人生

在醫院急診或加護病房裡，最緊急的情況莫過於「心臟驟停」。這代表心臟突然停止跳動，患者立刻失去意識，若沒有CPR（心肺復甦...

非聽不可／明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

明日的記憶 失智症的診斷、治療與照顧

3成國人血脂異常 冬天頻繁吃鍋恐增心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也暴增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔說，冬天吃鍋「補」過頭，除了...

健康你我他／青菜滑進喉嚨 靠手指拉出來

「民以食為天」，老祖宗早就明示食物是人類生存的根本，每天我們餵養自己的五臟廟，讓食物提供身體運作所需的能量和營養。

超慢跑調氣血 按摩2穴位睡更好

源自日本的「超慢跑」，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在於「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。