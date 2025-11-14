含豬肉郵包 首罰20萬再犯100萬

農業部昨表示，為防堵非洲豬瘟疫情，11月6日起，旅客違規攜帶、寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，等於取消「首次非故意免罰」規定。

農業部昨赴行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」，說明邊境加強防堵、強化後市稽查及宣導，也強化國內防疫措施。針對邊境管制，農業部修改規定，自11月6日起違規輸入、寄遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。

農業部長陳駿季說，過去許多民眾都指稱不知道包裹裡面有什麼，藉此逃避罰則，因此修改規定，未來無論故意或是過失，查處到一律裁罰，民眾若有理由，再採取行政救濟。其餘邊境防疫為加強部分，包含手檢區強制查檢，拒檢者由關務署指定查驗；高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少提高20%以上。

境外電商管理部分，數位部已要求落實警語，加註防疫警語、限制接取等措施，若平台未依規定辦理，主管機關農業部依法裁罰；同時也應該邀相關平台業者依據兩岸人民關係條例，研商違規廣告限制投放具體措施。

此外，海巡署也將結合雷達與無人機運用，速查察海上可疑船舶，同時擴大執行走私、偷渡等高風險重點區域灘岸搜索；進港船舶全面安檢，廚餘禁止落地；以及加強查驗上岸船工攜帶物品，阻絕檢疫物違規入境。