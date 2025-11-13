快訊

多家自費診所被查到逃漏稅 專家籲「收費透明、支付電子化」保障權益

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握。醫美示意圖。圖／AI生成
財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，受健保總額壓力影響，醫師轉向自費市場，且已出現連鎖化經營策略，形成具規模市場，衛福部應與財政部共同推動收費透明化，並讓電子支付普及，才能保障民眾權益，同時避免個別醫師逃漏稅。

近年醫美診所大增，連帶讓違規案例增加。洪子仁分析，國民所得提升，民眾對醫美、牙齒矯正、白內障新式手術、不孕症治療等高端醫療需求增加，受健保總額壓力影響，醫師轉向自費市場等，都是自費診所蓬勃發展原因。過去認為個別自費診所漏報稅務，為「小打小鬧」，但近年自費診所有連鎖經營趨勢，醫美、牙醫領域最明顯，因應這項變化，應以更高標準要求收費、稅務透明。

「納稅為民眾義務，未誠實申報的醫師僅是少數案例。」洪子仁認為，絕大多數自費診所仍守法誠實申報，但這些案件確實透露自費醫療透明度不足，開票開立與否存在灰色地帶，近期醫界呼籲強化健保韌性，支持政府收取資本利得等補充保費挹注健保，更該以更高標準自我審視，誠實納稅取得民眾信任，以免影響外界觀感。

洪子仁建議，衛福部與財政部應聯手推動自費診所收費透明化及電子支付普及化，讓電子支付在醫療機構全面落地，減少現金交易，避免部分業者逃漏稅，並要求具一定規模診所，強制開立電子發票，而衛福部應強化已在建置的自費醫療資訊公開平台，讓民眾可上網查詢，同時也應加強診所自費醫療現況查核。

洪子仁提醒，為保障自身權益，民眾就診前可選擇公開收費方式的診所，畢竟「透明代表負責」，也顯示診所對品質與法規遵循更有信心，在就診期間也要記得索取收據或電子發票，並要求診所開立診斷證明書。

