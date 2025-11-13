快訊

60席沉浸式共感 《海上漂浮者》貼身聽見遠洋移工的呼吸與心跳

聯合報／ 記者何定照／即時報導
慢島劇團推出跨國共創新作《海上漂浮者》，由台灣與印尼藝術家以戲劇、舞蹈與音樂交織遠洋漁工的真實處境與神話寓言，在台北PLAYground南村劇場打造60席小劇場沉浸觀看。圖／慢島劇團提供
慢島劇團推出跨國共創新作《海上漂浮者》，由台灣與印尼藝術家以戲劇、舞蹈與音樂交織遠洋漁工的真實處境與神話寓言，在台北PLAYground南村劇場打造60席小劇場沉浸觀看。圖／慢島劇團提供

慢島劇團推出跨國共創新作《海上漂浮者》，由台灣與印尼藝術家以戲劇、舞蹈與音樂交織遠洋漁工的真實處境與神話寓言，在台北PLAYground南村劇場打造60席小劇場沉浸觀看，讓觀眾於臨場的呼吸與節奏中，貼身感受「海、勞動、離散與歸鄉」的多重層次。

慢島指出，創作團隊以人魚、魷魚、海龜等神話意象穿梭真實與魔幻，將「遠行的身體」與「留守的思念」並置成詩，帶領觀眾從個人感受走向公共同理。該劇緣起於對「離散」與「海洋勞動」的長期關注，團隊以訪談、資料蒐集與身體工作為基底，把遠航者的倦與想、留守者的盼與等，轉化為可被凝視的舞台語言。

現場音樂設計則以低頻律動堆疊海流與機艙環境的微音，舞者與演員在極近的距離裡與觀眾共同呼吸——當波浪、引擎與心跳交疊，個人的生命經驗被連結成公共記憶。

作品以細膩的敘事框架，編織移工、新住民與跨文化家庭的日常切片，拒絕標籤與單一敘事：不是說教，而是邀請觀眾坐下、傾聽，從共感出發形成理解。預計演出部分場次規畫10至15分鐘演後分享，講述田調材料與身體創作方法，讓「看見」進一步成為「對話」與「行動」。

該作採自由入座的小規模席次，讓觀眾能「看見音樂」「聽見身體」：皮膚與地板摩擦的聲音、呼吸在黑盒子的迴響、手部動作傳遞的微幅訊息等都被放大。慢島指出，這不是在遠處欣賞的演出，而是一段與表演者共同在場的經驗，每一次凝視都會改變舞台的溫度。

節目全長約50分鐘，票價NT$900，提供早鳥與雙人等優惠。席次稀少，建議預先訂位。購票洽OPENTIX。

觀眾 音樂 劇場
