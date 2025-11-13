身聲《眾神的國籍》 回看二戰日本殖民下的東亞魂靈

以「表演者演樂舞合一」為發展特色的身聲劇場，與甫獲第22屆台新藝術大獎、第1屆台北戲劇獎最佳編劇得主高俊耀導演聯手，將在12月12日至14日在國家兩廳院實驗劇場演出《眾神的國籍》。

這齣劇主角是眾神，身聲指出，相較於不被記憶或沒有名字的鬼魂或幽靈，神明作為宮廟信仰的核心，不僅參與地方公共事務、也是政權角力的場域。

像日本殖民台灣50年間，透過興建神社與奉祀日本神明，加速完成日本深入海外殖民社會的帝國秩序。但二戰之後神社解體，「神明」的命運不同了，有的被搬遷塗改、有的被銷毀、有的深埋地底，此外，也開始出現戰死的日軍亡魂，成為在台灣的神明。戰爭中，不同文化信仰、地方傳說與儀式等各種面向，交織出台日之間糾纏的歷史與地緣關係，促成獨特的民間信仰。

與此同時，遠在中國東北一個最短命的國家「滿洲國」，也在日本大東亞主義下誕生與滅亡。《眾神的國籍》題材正是發想自二戰日本帝國東亞殖民下各種失去官方身分的移動者，如同被各種戰爭記憶塑造的神明信仰，人變鬼、鬼變神，國與界在戰後被重新畫定，人與神回家的故事就開始輪迴旋轉。

《眾神的國籍》創作，採取寓言體的形式，虛構了渾沌的時空背景，跟隨一群身分不明的人一起送神。在詩意與聲響的包覆中，我們是誰？他們是誰？神明又要回哪個家？之於當代世界的我們，又如何辨認我們的認同邊界？

身聲劇場長期融合肢體、戲劇、現場音樂、吟唱等多元形式，探索「演樂舞合一」的演員訓練方法到作為表演的路徑如何開展。與高俊耀導演二度合作，挑戰更細緻地調度身體、節奏與意象。這次《眾神的國籍》由高俊耀與莊惠勻共同編劇，並特邀編導演多棲的齊藤伸一擔任現場音樂與聲響創作，與七位演員在場上共譜無國籍、國家、神明宗教儀式中人群與空間、歷史與神話之間，戰後被剝離時空的人們戰後的生存狀態。

《眾神的國籍》將於2025年12月12日至12月14日，在國家兩廳院實驗劇場演出4場，邀請觀眾一起進劇場，探索我們如何畫定邊界、與身分信仰的流動。