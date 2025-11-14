健康你我他／青菜滑進喉嚨 靠手指拉出來

「民以食為天」，老祖宗早就明示食物是人類生存的根本，每天我們餵養自己的五臟廟，讓食物提供身體運作所需的能量和營養。

三餐之外，嘴饞時也會買零食ヽ飲料，滿足口腹之欲，只要細嚼慢嚥，多能享受食物的美味。有時候看見新聞報導老人家吃湯圓吞嚥不慎發生意外，雖然我還不算老年人，總是謹記在心，因為小時候吃東西不專心而有食物卡喉的痛苦經驗，當時嗆到後，猛烈咳嗽到滿臉漲紅，真是難受。

當了30幾年的家庭煮婦，除了關照食物的美味，更在乎衛生，希望家人能吃得安心又健康，但等到孩子們都離巢後，我開始馬虎行事，家裡只剩下夫妻兩人，簡單吃，輕鬆煮，有吃飽就好。

料理能精簡就精簡，也就是烹煮態度開始懶散。有一天買了一把青江菜回家，看它們像營養不良，大小和正常版有別，洗好後就直接下鍋。莖類蔬菜煮得熟爛一點極好下肚，而青江菜富含膳食纖維，營養美味，適合牙口好的人。

就在邊吃飯邊看電視邊笑時，一根長長軟軟的青江菜輕輕滑進我的喉嚨裡，吞不下去，吐不出來，猛咳無效，只能張大嘴巴，自己用食指和拇指硬把它拉出來，那模樣讓我想到恐怖電影裡，有人以如此的姿態拉出長長的頭髮一樣。

該怪自己吧。還是老實一點，每樣菜都好好對待，不要再偷工減料囉。