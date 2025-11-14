3成國人血脂異常 冬天頻繁吃鍋恐增心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也暴增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔說，冬天吃鍋「補」過頭，除了容易消化不良，湯底高鹽分也會讓慢性病患者出現暈眩、心悸、心律不整等症狀，高油脂肉類也會讓血脂飆升，增加心血管負擔。

曾國翔表示，冬天氣溫下降易使血管收縮、血壓隨之升高，為心肌梗塞、中風等心血管疾病好發時段；此時若大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，對血管更是「雙重壓力」。因鍋類食材不乏大量肉類、海鮮、加工製品等，常讓體內壞膽固醇過高產生發炎反應。

衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病長年位居十大死因前五名，甚至死於三高慢性病人數已超越癌症，20歲以上國人血脂異常盛行率更達3成，但初期症狀不明顯且無法自行測量，約4至7成民眾不自知，容易被忽略，必須定期健康檢查才能發現。

「高血脂與飲食息息相關，許多人補得太油，血脂反而飆升。」曾國翔指出，冬令進補應少油、少鹽、少加工食品，並以清淡、高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分，另透過規律運動與保暖衣物維持良好血液循環，減少血管內斑塊生成，也是降低血脂的主要方式。

現代人壓力大，年輕族群高血脂症愈來愈普遍，即使體重正常或偏瘦的人，若攝取過多高糖、高碳水化合物或生活型態不佳，也會使膽固醇及三酸甘油酯上升。曾國翔建議，除了調整生活作息、飲食控制與運動外，也可以適量補充保健品輔助血脂維持在理想範圍。

為掌握血脂健康，國健署建議「控脂3招」，包括定期健康檢查，今年起已擴大「成人預防保健方案」，提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務；並改善生活型態，如規律運動可以降低三酸甘油酯，遵循低油、低鹽、低糖「三低一高」飲食原則及高纖養成飲食均衡。另，抽菸會增加心血管風險，應盡速戒菸改善異常。