健康主題館／心臟驟停 不只要救回心跳更要救回人生

在醫院急診或加護病房裡，最緊急的情況莫過於「心臟驟停」。這代表心臟突然停止跳動，患者立刻失去意識，若沒有CPR（心肺復甦術）與電擊除顫，幾分鐘內就會死亡。

很多人以為「救回心跳」就是關鍵，但其實心臟雖然重新跳動，病人能不能真正活下來，甚至恢復清醒、回到原來的生活，才是最難的挑戰。這一步，就叫做「心臟驟停復甦後處置」。

為什麼CPR後須特別治療？

在台灣，心臟驟停後病人的存活率不高，原因包括到院前急救不足、醫療資源不均，以及後續的照護不足，患者就算活了下來，可能面臨記憶力減退、情緒低落，甚至失能等困境。

人在心臟停止的那幾分鐘，全身會缺氧，腦、心臟、腎臟等重要器官都受到衝擊。雖然CPR幫忙「重開機」，但這些器官往往已經受傷。常見問題如下：

●腦部受損：昏迷、抽搐，甚至變成植物人。

●心臟功能下降：心跳雖恢復，但心臟「虛弱無力」。

●全身發炎反應：像敗血症，血壓掉下來，多個器官出狀況。

●原本的致命原因沒解決：例如心肌梗塞、嚴重心律不整，如果不處理，很可能再度驟停。

心臟驟停後黃金照護6重點

心臟驟停，CPR和電擊能幫助人「撐過第一關」，但真正的挑戰，是在復甦後的照護。根據最新國際建議，醫療團隊在病人CPR成功後，必須掌握黃金照護6重點：

1.呼吸要顧好

缺氧幾分鐘就能讓腦細胞壞死。因此，病人多需要插管、接呼吸器，並仔細調整氧氣濃度，避免「缺氧」或「過度給氧」。

2.血壓要維持

心臟剛恢復時很虛弱，血壓常不穩。醫師會用點滴或升壓藥，讓血壓保持在安全範圍，好讓腦和心臟得到足夠血流。

3.找出心臟驟停原因

最常見的元凶是急性心肌梗塞，因此，會立即做心電圖、驗心肌酵素，必要時直接送進導管室打通血管。其他原因也要排除，例如肺栓塞、嚴重電解質異常或張力性氣胸。

4.「降溫」保護腦部

研究發現，讓體溫降到32至36°C，維持一天，能減少腦部再灌流的傷害。這是目標體溫管理（TTM），通常透過冰毯或特殊降溫設備達成，以避免發燒，因為高溫會加重腦傷。

5.監測腦部狀況

病人多半在CPR後仍然昏迷。醫療團隊會用腦波監測有沒有癲癇，也會做電腦斷層或MRI檢查腦部。至於病人能不能醒來，往往要等2至3天才比較能判斷，避免過早下結論。

6.支持其他器官

腎臟可能因缺血而衰竭，需要洗腎；肺部可能因插管或免疫力下降而感染；血糖控制也很重要，避免血糖太高傷害腦部。

「救心，更要救腦，救生活。」是心臟驟停復甦後處置的核心價值。醫療團隊要讓病人能呼吸、血壓穩定、腦部受到保護、病因被解決，並逐步走向康復。救回心跳只是開始，接下來的治療更決定病人的人生品質。

未來治療的3個新希望

●體外葉克膜（ECMO）：在CPR仍失敗或心臟功能嚴重衰竭時，部分病人可以靠葉克膜撐過最危險的時刻。

●腦保護新策略：科學家正在研究更多神經保護藥物與腦血流監測方法。

●社區CPR推廣：增加一般民眾急救知識，才有機會讓更多病人走進醫院，爭取復甦後治療的機會。