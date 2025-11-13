台灣醫療專業與創新閃耀國際 世界醫院大會獲4獎

台灣醫院協會參加在瑞士日內瓦舉辦的「世界醫院大會」（WorldHospital Congress, WHC），全球約80個國家、1500名產官學及醫療專業人士齊聚一堂。台灣醫療代表團約90人與會，並獲頒4項大獎。

台灣醫院協會理事長李飛鵬率領多家醫學中心、區域醫院及學術單位，參與10日至13日「國際醫院聯盟」（International Hospital Federation, IHF）舉辦的大會，這是全球醫院年度盛會。

除獲頒多個獎項外，台灣多家醫院亦受邀擔任講者、與談人，分享在創新與永續、病人安全及智慧轉型等領域的實務經驗與成果。今年台灣投稿的海報論文多達155篇，為所有與會國家之冠。

頒獎典禮中，台灣醫療團隊從全球逾700件參賽作品中脫穎而出，獲頒4項大獎。奇美醫學中心勇奪「醫療人員福祉獎」金牌及「臨床品質與病人安全獎」銀牌，新北市立土城醫院獲「低碳醫療照護獎」銀牌，高雄長庚紀念醫院獲「卓越醫院獎」銅牌。另有長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院分別入圍多個獎項。

國際醫院聯盟目前在全球擁有超過170個會員機構，聯盟所屬醫院超過3萬家，台灣醫院協會為正式會員。本屆大會舉辦約60場主題與平行會議，邀請200多位專家演講，並展出400餘份海報與22項醫療創新解決方案。此外，台灣醫院協會理事長李飛鵬當選國際醫院聯盟東南亞與西太平洋區理事，任期3年至2028年。

會議期間，駐世界貿易組織（WTO）常任代表黃昭元及駐日內瓦辦事處處長李冠德與台灣醫療代表團會晤，就智慧醫療發展與國際醫療合作等議題交換意見，並肯定台灣醫界持續以專業與創新展現軟實力的努力，展現台灣醫療外交的價值。

李冠德表示，台灣醫療系統在專業領域創下佳績，國際醫療貢獻廣受國際社會認同及肯定。這次盛會更凸顯台灣長期遭排除於世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）外，是國際社會損失。健康是基本人權，不應受到政治因素影響，為建構更有韌性的全球健康體系，不能排出台灣。