北市米其林餐廳爆食安問題 業者：甜點送驗、付醫藥費

中央社／ 台北13日電

北市米其林推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」有顧客用餐後上吐下瀉，除市府採檢送驗。老闆娘郭小姐今天表示痛心，9、10日用餐約15組40人就醫，會退費、付醫藥費等，並已送驗甜點。

有民眾在網路上發文指在米其林指南推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」用餐後上吐下瀉、發燒，北市衛生局今天表示，已派員採檢送驗中，結果約需1週到2週出爐。

由於這家餐廳獲米其林推薦，老闆吳治君模特兒出身、拍戲、走秀、出書，具知名度，發生食安事件受關注。老闆娘郭小姐接受中央社記者電話訪問時說，其實吳治君壓力很大，他們倆都感到很痛心、訝異，因為吳治君做事很潔癖。

她說明，9日到店用過晚餐的客人，計2組在10日告知身體出現狀況，到隔天11日累計接獲5組通知，因此警戒、憂心，盤查後懷疑是甜點提拉米蘇的食材會否有問題。

郭小姐說，接著除聯繫供應雞蛋的廠商，但被告知其自主送驗無虞；12日隨即自主送驗此甜點的食材檢驗3種菌，包含黃金葡萄球菌、沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌，檢驗要7個工作天，最快20日出爐。

郭小姐說，截至今天，掌握在9、10日用餐客人，累計15組約39、40人發生狀況就醫，其中1、2人有住院，餐費都會退回，也會給付醫藥費，因此無法工作的工資，也會付給客人。

她說，吳治君本人都有跟發生不適狀況客人聯繫、了解狀況，希望客人安全無虞、找出原因妥處，讓事件能順利落幕，而餐廳從11日晚上就停止供應這個甜品，13日起暫停營業。

對於衛生局查核時，指餐廳未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，已責令業者19日前改正。郭小姐說，衛生局昨晚要取件時，正逢晚餐供應時間，過忙下未能到放文件處取件提供，今天已陸續補件。

衛生局 米其林 披薩
相關新聞

AI導入手搖飲！20年開200家店 茶飲老董：有負評必有原因

珍鼎記茶飲公司旗下的「TEA TOP第一味」上個月在香港開出第3家店，站穩香港市場，連同美國的12家店，董事長楊國珍今表...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

中央氣象署今天晚間表示，受東北季風影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區有局部...

多家自費診所被查到逃漏稅 專家籲「收費透明、支付電子化」保障權益

財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握...

身聲《眾神的國籍》 回看二戰日本殖民下的東亞魂靈

以「表演者演樂舞合一」為發展特色的身聲劇場，與甫獲第22屆台新藝術大獎、第1屆台北戲劇獎最佳編劇得主高俊耀導演聯手，將在...

台韓交流人權海報設計展 關懷社會守護民主

國家人權館引進「民主的種子－人權海報設計展」，展出韓國「民主化運動紀念事業會」邀集全球50組藝術家創作的100件海報作品...

