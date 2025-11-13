台韓交流人權海報設計展 關懷社會守護民主

快訊

中央社／ 台北13日電
國家人權博物館13日舉行「民主的種子－人權海報設計展」開幕典禮，人權館副館長陳淑滿（前排左5）、參展設計師聶永真（前排右3）及韓國民主化運動紀念事業會代表等出席。圖／中央社
國家人權博物館13日舉行「民主的種子－人權海報設計展」開幕典禮，人權館副館長陳淑滿（前排左5）、參展設計師聶永真（前排右3）及韓國民主化運動紀念事業會代表等出席。圖／中央社

國家人權館引進「民主的種子－人權海報設計展」，展出韓國「民主化運動紀念事業會」邀集全球50組藝術家創作的100件海報作品，透過設計關懷社會守護民主，設計師聶永真也參展。

「民主的種子－人權海報設計展」今天在白色恐怖景美紀念園區開展，包括國家人權博物館副館長陳淑滿、韓國「民主化運動紀念事業會」科長金琴淑及副理金多慧、設計師聶永真、立法委員張雅琳、政治受難者前輩與家屬，以及多位關心人權與藝術議題貴賓出席開幕典禮。

參展的聶永真表示，他以「身體自主」進行創作，傳達「每個人都有活出自己的權利」，而尊重與包容是對應而來的重要課題；這些海報在訴說歷史的同時，也記錄人民的勇氣與團結。

除展出韓國原計畫中的國際設計師作品外，人權館也與國家人權委員會合作，規劃「台灣作品專區」，展出2022至2024年「人權海報設計競賽」34件得獎作品，以及1978年戒嚴時期由黨外人士設計的人權海報（複製品），呈現台灣在地脈絡。

陳淑滿表示，「民主化運動紀念事業會」長期致力於保存韓國民主化運動的歷史，積極推動民主教育，與人權館理念相符，雙方2023年簽署合作意向書，促成這次展覽。

陳淑滿表示，希望透過這次設計展，吸引異溫層朋友關注民主與人權議題，展開跨國及跨域的對話，進而共感民主人權的珍貴。

此外，陳淑滿介紹，人權海報計畫首展在韓國國家暴力遺址「南營洞反共調查室」展出，作為海外展出第一站的台灣，則是在人權館這處不義遺址展出，象徵國家暴力遺址在民主深化和轉型正義工程推動下，已成為展示民主與記憶保存的人權教育基地。

韓國「民主化運動紀念事業會」代表金琴淑表示，民主化運動紀念館場址過去是拷問政治犯的地方，如今轉型為民主場所，並在今年6月開館推出海報設計展，「很榮幸能藉由此次展覽，與台灣的朋友及受難者前輩們見面，更期待這個展覽能持續在全世界生根、成長、茁壯與開花。」

「民主的種子－人權海報設計展」展期自即日起到2026年4月6日，11月15日將舉辦2場專題講座及1場海報創作工作坊，邀請民眾一同參與，深化理解並促進跨國交流。

「民主的種子–人權海報設計展」13日起在白色恐怖景美紀念園區登場，當中特別規劃「台灣作品專區」，展出34件人權海報設計競賽得獎作品等，主題涵蓋言論自由、兒童權益、性別平權等面向。圖／中央社
「民主的種子–人權海報設計展」13日起在白色恐怖景美紀念園區登場，當中特別規劃「台灣作品專區」，展出34件人權海報設計競賽得獎作品等，主題涵蓋言論自由、兒童權益、性別平權等面向。圖／中央社

國家人權博物館 設計師 聶永真 轉型正義 白色恐怖
