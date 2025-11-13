AI導入手搖飲！20年開200家店 茶飲老董：有負評必有原因

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右二）和家人4代投入茶事業，公司新大樓還掛著他祖父楊文樹已泛黃的公司營業執照。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右二）和家人4代投入茶事業，公司新大樓還掛著他祖父楊文樹已泛黃的公司營業執照。記者黃寅／攝影

珍鼎記茶飲公司旗下的「TEA TOP第一味」上個月在香港開出第3家店，站穩香港市場，連同美國的12家店，董事長楊國珍今表示，加上台灣總店數已近2百家店，這是他和員工們打拚20年的成績，未來會加強對南投家鄉子弟的培育，同時也進一步回饋社會。

除了「TEA TOP第一味」，珍鼎記茶飲旗下還有南投的「茶二指」觀光工廠、百年長順茶公司以及副品牌「序序茶」楊國珍不諱言，目前正朝上市櫃方向布局，以為公司打下更好的基礎。

楊國珍和家人已4代投入茶事業，連契作在名間鄉有20多公頃茶田。回顧這20年，楊國珍感覺過程十分艱辛，以往為了把茶飲推廣至中部，他租了發貨倉庫設在台中市環中路邊，方便往返名間和和台中，這20年已換過4輛車，每輛都開近20萬公里。

他說，原本公司是鐵皮屋，招募員工時，應徵者看了都不具信心，和今年在機捷特區蓋了新大樓總部，景況已有不同，已有大集團人才想跳槽加入。

他說，手搖飲市場競爭激烈，許多品牌幾年內就消失，他堅信「做好每一杯茶才是能存活的硬道理」。因此，「TEA TOP第一味」絕對用自家名間生產、品質看得到的茶，在來源有保障下，讓消費者喝得安心。

再則是，在人力成本高漲下，近年他們已逐漸導入AI製作茶飲，只要把消費者要求的不同風味輸入到AI系統內，就可以完全依照指示製作出品質一定的茶飲。以每間店4人計算，可以省下1個人的薪資成本，增加競爭力。

楊國珍很高興自己除了有妻子林寶貴負責茶的生產，3個小孩大學畢業後也都加入，分別負責資訊軟體、管理和行銷，成為他的好幫手，一家人共同打拚。

對於生意會成功，楊國珍表示，他重視消費者的評價，因為有負評一定有原因，他甚至還會去觀察其他同業的消費者評論，以警愓自己，並預做改善。像是本月起他也推出了「不滿意重做」活動，只要購買了飲品，現場5分鐘內覺得「沒有想像中好喝」即可要求免費重製一杯，截至目前僅兩人曾經退過，他們也力求改進。

珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右二）家人已4代投入茶事業，公司新大樓還掛著他祖父楊文樹已泛黃的公司營業執照。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右二）家人已4代投入茶事業，公司新大樓還掛著他祖父楊文樹已泛黃的公司營業執照。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右）引進AI製茶機，以節省人力。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍（右）引進AI製茶機，以節省人力。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍20年開創近兩百家茶飲店。記者黃寅／攝影
珍鼎記茶飲公司董事長楊國珍20年開創近兩百家茶飲店。記者黃寅／攝影

消費者 香港
