乾燥荖葉通過合法食用 為轉型邁開第一步

台東重要經濟作物之一的荖葉，過去未被列安全食材，台東大學老師張育銓和農業部多個單位努力數年，終被列為可供食品使用原料，初步限定僅乾燥後作為賦予食品特殊香味或風味的香辛料使用。

衛生福利部食品藥物管理署10月30日發文給農試所和各縣市衛生局，告知乾燥後荖藤（Piper betle L.）葉片（荖葉）可作為賦予食品特殊香味或風味的香辛料使用，並僅以達香辛調味目的，適量使用為宜，其所製產品的原料、製程、衛生、安全、標示及廣告均應符合食品安全衛生管理法相關規範。

未來若科學研究顯示其有食用安全疑慮時，將重新評估審核其食用安全性。

「10年心血終於有結果了」努力要幫荖葉轉型的張育銓，這幾天接獲許多朋友恭喜，更多是農民的感謝。他今天接受中央社記者訪問表示，要感謝農業部農糧署、農試所、農藥所、台東區農業改良場一起研究和動物實驗，以及民進黨籍立法委員陳培瑜、伍麗華、陳瑩的幫助才能有此成果。

張育銓說，10年前他到台東任教，看到台東種植荖葉的面積驚人，後來他深入了解，荖葉曾經是台東最重要的農作物，但卻因為是檳榔的佐料，被認為會導致口腔癌，因而被污名化。

他說，一旦荖葉產業崩盤，將會有逾萬人的就業問題和新台幣數十億元的產能消失，可能危及許多勞動者的生活，因此，決定無論如何要讓荖葉轉型，第一步就是成為合法的食品原料，沒想到推動10年才跨出這一步。

他說，這個過程總是要靠自己拿出存款從事各種研究與推廣，「每月薪水幾乎都花完」，但至少證明方向是對的。

張育銓說，他盡所能搜尋資料，沒有食用荖葉會致癌的研究報告，「因為不會致癌，我才敢站出來推廣」，歐美和東南亞已開發出許多荖葉產品，像是面膜、精油、牙膏、洗手乳、護膚霜、衛生棉、香皂、茶飲等300多種產品，網路搜尋更是超過2000多種，商機非常可觀。

台東縣衛生局食品藥政科長卓金津表示，雖然通過，但有一些限制，只能限制在乾燥後作為香味或風味的調味料，使用上也要適量，希望能依照公告的規定來使用，衛生單位也會依照規定評估和查核。

台東縣政府農業處長許家豪表示，過去農政單位對荖葉是不輔導、不鼓勵、不禁止的「3不政策」，但目前尚未接獲農業部的進一步指示。

根據農糧署民國104年農情調查，荖葉全台灣種植面積1747.32公頃，台東縣有1433.59公頃，超過8成，曾是台東最重要作物；根據農業部台東區農業改良場的調查，20年前荖葉年產值新台幣30億元左右，最好的時候將近50億元，遠高於當時釋迦年產值的2倍。

105年7月颱風尼伯特從台東登陸，摧毀了9成荖葉園，有人無力復耕，有人轉作。根據張育銓調查，目前僅剩700公頃，雖然面積減少但因疫情和泰國風災影響，國外荖葉無法進口，因此這3年產值在60至80億元間，今年更達80億元，這2年每公斤都在200元至500元間，甚至衝到600元以上。