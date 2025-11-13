快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

乾燥荖葉通過合法食用 為轉型邁開第一步

中央社／ 台東縣13日電

台東重要經濟作物之一的荖葉，過去未被列安全食材，台東大學老師張育銓和農業部多個單位努力數年，終被列為可供食品使用原料，初步限定僅乾燥後作為賦予食品特殊香味或風味的香辛料使用。

衛生福利部食品藥物管理署10月30日發文給農試所和各縣市衛生局，告知乾燥後荖藤（Piper betle L.）葉片（荖葉）可作為賦予食品特殊香味或風味的香辛料使用，並僅以達香辛調味目的，適量使用為宜，其所製產品的原料、製程、衛生、安全、標示及廣告均應符合食品安全衛生管理法相關規範。

未來若科學研究顯示其有食用安全疑慮時，將重新評估審核其食用安全性。

「10年心血終於有結果了」努力要幫荖葉轉型的張育銓，這幾天接獲許多朋友恭喜，更多是農民的感謝。他今天接受中央社記者訪問表示，要感謝農業部農糧署、農試所、農藥所、台東區農業改良場一起研究和動物實驗，以及民進黨籍立法委員陳培瑜、伍麗華、陳瑩的幫助才能有此成果。

張育銓說，10年前他到台東任教，看到台東種植荖葉的面積驚人，後來他深入了解，荖葉曾經是台東最重要的農作物，但卻因為是檳榔的佐料，被認為會導致口腔癌，因而被污名化。

他說，一旦荖葉產業崩盤，將會有逾萬人的就業問題和新台幣數十億元的產能消失，可能危及許多勞動者的生活，因此，決定無論如何要讓荖葉轉型，第一步就是成為合法的食品原料，沒想到推動10年才跨出這一步。

他說，這個過程總是要靠自己拿出存款從事各種研究與推廣，「每月薪水幾乎都花完」，但至少證明方向是對的。

張育銓說，他盡所能搜尋資料，沒有食用荖葉會致癌的研究報告，「因為不會致癌，我才敢站出來推廣」，歐美和東南亞已開發出許多荖葉產品，像是面膜、精油、牙膏、洗手乳、護膚霜、衛生棉、香皂、茶飲等300多種產品，網路搜尋更是超過2000多種，商機非常可觀。

台東縣衛生局食品藥政科長卓金津表示，雖然通過，但有一些限制，只能限制在乾燥後作為香味或風味的調味料，使用上也要適量，希望能依照公告的規定來使用，衛生單位也會依照規定評估和查核。

台東縣政府農業處長許家豪表示，過去農政單位對荖葉是不輔導、不鼓勵、不禁止的「3不政策」，但目前尚未接獲農業部的進一步指示。

根據農糧署民國104年農情調查，荖葉全台灣種植面積1747.32公頃，台東縣有1433.59公頃，超過8成，曾是台東最重要作物；根據農業部台東區農業改良場的調查，20年前荖葉年產值新台幣30億元左右，最好的時候將近50億元，遠高於當時釋迦年產值的2倍。

105年7月颱風尼伯特從台東登陸，摧毀了9成荖葉園，有人無力復耕，有人轉作。根據張育銓調查，目前僅剩700公頃，雖然面積減少但因疫情和泰國風災影響，國外荖葉無法進口，因此這3年產值在60至80億元間，今年更達80億元，這2年每公斤都在200元至500元間，甚至衝到600元以上。

台東 衛生局 農業部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

稱芬普尼蛋是個案挨轟　食藥署長認：不排除還有

台中首座公立寵物生命紀念設施落腳大甲 民代盼明年底盡快完工

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

相關新聞

入秋最有感冷空氣！下周另波東北季風接力 低溫跌至14度

明天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周末2天東北季風減弱，各地天氣較為穩定，但下周一起第2波東北季風增...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

入秋來最有感…17日起東北季風增強 中部以北低溫下探14度

氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，但水氣較今天略減；週末兩天各地天氣相對穩定，氣溫回升；17日起下一波東北季風增強，...

東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

中央氣象署今天晚間表示，受東北季風影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區有局部...

台韓交流人權海報設計展 關懷社會守護民主

國家人權館引進「民主的種子－人權海報設計展」，展出韓國「民主化運動紀念事業會」邀集全球50組藝術家創作的100件海報作品...

WirForce 2025電競嘉年華直擊！「殘酷舞台」24小時直播唱歌回歸、新增BYOC自由行同樂實況主

一年一度4天3夜、亞洲電競嘉年華盛事WirForce來了！今年的WirForce 2025於今日（13日）於台北花博園區舉行，繼續串連遊戲、ACG、硬體與社群文化橋梁，並以「為玩家而生」的精神打造娛樂場景，這次場地除了24小時唱歌活動「殘酷舞台」回歸外，也新增BYOC自由行，玩家可以走入WirForce社群，與實況主同樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。