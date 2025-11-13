來台旅客及國旅人次紛成長 交長：盼產值達兆元

來台旅客及國旅人次穩定成長，交通部長陳世凱今天說，現在每年產值約新台幣8000多億元，希望可以成為兆元產業，且現在重要的是要把「質」做出來。

交通部長陳世凱今天接受媒體訪問表示，根據統計來台旅客人次在108年扣除陸客有915萬人次，112年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩後有648萬人次，113年有785萬人次，今年1到10月有680萬人次。

陳世凱表示，今年預估可較去年成長幾十萬旅客人次，希望可以年年成長。

而外界常詬病國旅崩盤，陳世凱說，國旅人次部分，113年國旅人次約2.2億人次，112年為2.0億人次，都較前幾年有成長，且成長明顯，已經連續4年都有成長。

陳世凱指出，目前國旅產值創新高，現在每年約新台幣8000多億元，未來希望可以成為兆元產業，近幾年台灣經濟狀況好，匯率也一直越來越高，台灣不是便宜的地方，所以才要把「質」做出來。