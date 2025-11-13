快訊

入秋最有感冷空氣！下周另波東北季風接力 低溫跌至14度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一起第2波東北季風增強，是今年入秋以來最有感的冷空氣，屆時中部以北、宜花最低溫跌至14度。聯合報系資料照

明天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周末2天東北季風減弱，各地天氣較為穩定，但下周一起第2波東北季風增強，是今年入秋以來最有感的冷空氣，屆時中部以北、宜花最低溫跌至14度。

黃恩鴻說，明（14日）持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫降雨，桃園以北、花東及其他山區有零星短暫降雨，但整體水氣會比今天略少。

周五至周日（14至16日）東北季風減弱、水氣更少，僅桃園以北、東半部有零星短暫降雨，各地天氣較為穩定。

下周一（17日）起，又有第2波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫降雨；下周二、下周三（18、19日）持續受到東北季風影響，但水氣略減，降雨範圍也縮小；下周四（20日）東北季風減弱，氣溫再回升。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天溫度與今天類似，周六、周日因東北季風減弱、水氣減少，各地氣溫暫時回升，北部高溫約23至26度，低溫約21、22度。

下周一起第2波東北季風增強，也是今年入秋以來最有感的冷空氣，並持續影響到下周三，預估「下周三清晨最冷」，中部以北、宜花低溫僅14、15度，南部15、16度，北部局部可能再低1至2度；高溫部分，北台灣約18、19度，中南部、花東約20至23度。

黃恩鴻表示，17日這波冷空氣強度已接近大陸冷氣團標準，但是否會再增強後續還需觀察。由於已是11月中、下旬，預估17日這波東北季風減弱後，後續仍有一波波冷空氣接力，強度還需觀察，但已經有逐漸進入冬季的感覺。

