仁川—花蓮直航超過百位韓客造訪山海美景 旅宿業盼多停留天數促觀光
韓國仁川—花蓮直航今啟航，首班有132位旅客，除了韓國旅客，還有16名從韓國參訪完的宜昌國中師生，許多韓國旅客興奮拍下「花蓮歡迎您」的布條。觀光業者期盼，打造「花蓮入境、台北出境」雙向旅遊包裝，讓航線長久經營。
花蓮縣政府今天準備100多杯珍珠奶茶迎賓，送給下機的韓國旅客，有部分韓客自備高爾夫球桿，想要在花蓮打高爾夫球，享受好空氣；也有三五好友一起搭直航到花蓮旅遊，看到縣府準備的迎賓布條與表演，覺得十分驚奇，紛紛拿出手機拍攝。
花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，這是疫後花蓮與韓國仁川首度復航，韓國赴台旅遊人數近年快速成長，甚至超越日本市場，期望藉此航線讓韓國旅客更深入了解花蓮之美。花蓮有山有海，韓客過去多以太魯閣一日遊為主，未來可望因直航延長停留時間，期待每週兩班直航能逐漸增班，開拓東北亞旅遊通路，讓花蓮與國際接軌。
可依航空組長李盛漢說，去年訪問花蓮一次，經驗讓他非常難忘，在準備花蓮直航的過程中也很順利，感謝去年熱情款待的花蓮政府人員，順利的過程讓今天仁川直航花蓮也順利完成。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮擁有豐富資源，只要縣府完善旅遊資訊與交通配套，相信能吸引更多旅客延長停留。一班機就有150人滿座，若能增加韓國轉機旅客來花蓮觀光，對地方產業將是一大助力。
花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，韓國旅客可能還是想要去北部觀光，希望花蓮入境、台北出境，或是台北入境、花蓮出境，對於旅行社業者來說比較好包裝銷售行程，才能長久維持下去，希望縣府彙整旅行社相關意見，能為不同國家旅客量身定做特色行程。
這次首航也讓花蓮民眾相當振奮，有人看到直航消息，立刻上官網刷卡買機票，準備前往韓國旅遊、購物或體驗醫美，還有人早就組團要去韓國旅遊10天。
宜昌國中三年級學生蔡安夏說，這次代表學校去韓國參訪6天，去程到桃園機場搭飛機，從花蓮出發總共花了6個小時，回程從仁川搭直航回來，只花2個小時就到花蓮，真的很省時又便利。那邊天氣屬於乾冷，氣溫舒適會想要再跟家人搭直航飛韓國旅遊。
