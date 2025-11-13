衛福部胸腔病院獲影像判讀績優團體獎 余弘斌贏得典範醫師獎

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院余弘斌醫師（左）勇奪優良醫師獎，績優團體獎院長黃紹宗（右）代表領獎。圖／院方提供
胸腔病院余弘斌醫師（左）勇奪優良醫師獎，績優團體獎院長黃紹宗（右）代表領獎。圖／院方提供

衛生福利部胸腔病院醫師余弘斌因結核病防治領域表現突出，贏得典範醫師「優良獎」，該院醫療團隊獲頒「影像判讀績優團體獎」，衛福部頒獎稱讚「足為表率楷模」。

榮獲「優良獎」的余弘斌醫師由衛生福利部所屬26家醫院眾位醫師中脫穎而出。他長期投身臨床醫療與公共衛生工作，在結核病防治領域表現尤為突出。

院方表示，余弘斌不僅協助疾病管制署執行長照機構篩檢與跨院合作計畫，更勇於承擔結核病困難個案及強制治療任務。除結核防治外也積極推廣癌症篩檢與衛教講座，倡導早期發現、早期治療觀念。在流感高峰期全力支援台南各級學校與社區的大規模疫苗施打與篩檢，為市民健康把關。

談及行醫初衷，余弘斌表示，醫學的成就不僅在於學術突破，更在於能準確診斷、協助病人恢復健康，並與病人建立有溫度的互動與關懷。

去年有病人分享就醫過程稱「余醫師很親切，介紹病情耐心又詳細，讓他備受關懷照顧，身體恢復得很快，內心很感謝醫師的照顧，也希望余醫師工作忙碌之餘能注意自己的健康。」余弘斌說，這樣的回饋，是支撐他繼續在第一線投入醫療工作的最大動力。

胸腔病院團隊另獲「影像判讀績優團體獎」，展現智慧醫療與偏鄉醫療支援貢獻。改善偏遠醫院及偏鄉離島衛生所放射專科醫師不足的問題，使當地民眾能獲得快速且完善的醫療照顧。

院方表示，積極參與衛福部規畫建置「醫療影像判讀中心」，透過網路平台由影像判讀，醫師即時提供判讀服務，縮小城鄉醫療資源差距。有效縮短診斷與治療決策時間，協助醫療人員及早發現可疑胸腔疾病，大幅提升偏遠地區的醫療品質。

胸腔病院院長黃紹宗表示，余弘斌不僅是醫療團隊中堅力量，更是社區醫療實踐者。此次與影像判讀團隊雙雙獲獎，不僅是對同仁專業的肯定，更彰顯胸腔病院「深耕社區、追求卓越」的決心。特別感謝全體醫師同仁秉持初心、克盡職責，持續為民眾提供高品質、有溫度的醫療服務。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長賴慧貞（左）代表頒獎、與胸腔病院院長黃紹宗（右）合影。圖／院方提供
衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長賴慧貞（左）代表頒獎、與胸腔病院院長黃紹宗（右）合影。圖／院方提供
衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒（左）代表頒獎給胸腔病院余弘斌醫師（右）。圖／院方提供
衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒（左）代表頒獎給胸腔病院余弘斌醫師（右）。圖／院方提供

