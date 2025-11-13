快訊

入秋來最有感…17日起東北季風增強 中部以北低溫下探14度

中央社／ 台北13日電
氣象署今天表示，17日起下一波東北季風增強，是今年入秋以來最有感的冷空氣。聯合報系資料照
氣象署今天表示，17日起下一波東北季風增強，是今年入秋以來最有感的冷空氣。聯合報系資料照

氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，但水氣較今天略減；週末兩天各地天氣相對穩定，氣溫回升；17日起下一波東北季風增強，是今年入秋以來最有感的冷空氣，中部以北、宜花平地低溫約攝氏14、15度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍然受東北季風影響，整體水氣比今天略少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區局部短暫雨，桃園以北、花東及各山區為零星短暫雨。

黃恩鴻指出，週末假期水氣更少，僅桃園以北、東半部零星降雨；預估17日東北季風再增強，北部、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨；18、19日持續受東北季風影響，但水氣漸減，降雨範圍逐日縮小。

溫度部分，黃恩鴻說，明天氣溫與今天相似，但週末兩天氣溫逐漸回升，北部高溫約23至26度，低溫約21、22度；然而17日東北季風再增強，也是今年入秋以來最冷的一波，降溫全台有感。

黃恩鴻進一步說明，這波冷空氣預估19日清晨最冷，中部以北、宜花低溫約14、15度，南部地區15、16度，北部局部地區可能會再低1、2度；北台灣高溫約18、19度，中南部、花東約20至23度；20日東北季風減弱，氣溫回升。

黃恩鴻補充，資料顯示這波冷空氣強度已經接近大陸冷氣團標準，是否會再增強，氣象署會持續觀察。

黃恩鴻提醒，由於已經是11月中、下旬，預估17日這波東北季風減弱後，後續仍會有一波波冷空氣接力，但強度需要再觀察，不過已經開始有逐漸進入冬季的感覺。

東北季風 氣溫 低溫
×



