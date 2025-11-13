快訊

老婦涉悶死癱瘓兒 障團：障礙者生命不該被遺忘

中央社／ 台北13日電

8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年兒，一審判刑並建請總統特赦。障權會今天表示，政府應持續檢討長照政策與身障者支持制度；身障者的生命與尊嚴，也不能就此被遺忘。

民國112年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟今天告訴中央社記者，對於此案母親，近期輿論出現「她已經夠可憐了」等聲音，但當社會只看見照顧者的悲劇、「照顧太累」成為奪走生命的理由，卻忽略被殺害者的存在，障礙者的生存權就可能在特赦的呼聲中消逝。

劉于濟憂心，這樣的憐憫，讓「以愛為名的殺人」在理解與同情中被合理化；但問題核心並不在照顧者的個人悲劇，而在於整體社會缺乏支持照顧者的長照體系，才讓照顧成為孤島、讓障礙者的生命被視為負擔。

「人人都有機會變成身心障礙者」，劉于濟指出，每個人都有可能因為車禍、工傷等意外遇殘，或是因為疾病而失能，成為照顧者或被照顧者；呼籲民眾除了憐憫單一照顧者個案，應該更積極監督政府，把長照與資源送入家庭、社區，而非一定要把障礙者送進住宿機構、減少出門。

台灣障礙者權益促進會透過聲明稿呼籲，政府應落實障礙者生命權；當照顧者的悲劇被社會看見與寬慰，身心障礙被害者的生命與尊嚴，也不能就此放下而被遺忘。

障權會指出，政府應持續檢討長照政策與身心障礙者支持制度，讓每個障礙家庭不被社區遺漏，盡速補足障礙者近用照顧資源網絡的服務缺口；同時也呼籲各界，應充分討論長照服務的系統缺失，以及被照顧者的權益與尊嚴。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

