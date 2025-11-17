化繁為簡：AiEZ TRADE 讓數據說話，加速台灣企業外銷決策

全球市場競爭日益激烈，消費者需求變化快速，傳統貿易模式中過度仰賴人工的市場調查與買主篩選，已難以即時應對市場挑戰。對於所有企業而言，如何確保業務決策能建立在客觀且即時的數據基礎上，已成為轉型的關鍵。正是在此趨勢下，AI 的賦能價值顯現出來：它能即時監測市場供需、深度分析龐大經貿數據，協助企業以更快的速度鎖定潛在商機，進行精準決策。AiEZ TRDAE 平台，正是為這一嶄新的 AI 智慧貿易時代而精心設計的全新貿易工具。

AiEZ TRADE：專為台灣企業打造的智慧貿易平台

AiEZ TRADE是專為台灣製造商打造的 AI 智慧貿易平台，以數據驅動行動，讓外銷決策更精準高效。 圖／外貿協會

AiEZ TRADE 智慧貿易平台，是一個深度整合經貿數據與AI應用的拓銷服務解決方案。它為企業用戶從龐大的商務資訊中，抽絲剝繭、比對適配性，精選出符合企業用戶需求的商機情報。台灣業者透過更有效率的資訊獲取，能將珍貴的資源與精力，集中於產品研發、品質提升與核心客戶關係維護上，並同時提升企業競爭力。

為了讓使用者更快上手，AiEZ TRADE 特別打造了虛擬導航員「T-ROBO」。透過 T-ROBO 的引導式問答，平台能將企業的歷史出口實績與專注領域納入 AI 模型訓練，進而為業者量身打造貼合需求的進出口數據分析、全球展會與拓銷活動匹配服務，輔佐業者進行外銷決策，讓決策更高效精準。

AiEZ TRADE 透過虛擬導航員「T-ROBO」引導企業快速進行問答，將企業的出口實績與專注領域納入 AI 模型訓練，為業者打造貼合需求的進出口數據分析、全球展會與拓銷活動匹配服務。 圖／外貿協會

智能精選X數據驅動決策：AI時代的新貿易SOP

AiEZ TRADE 運用人工智慧技術，結合產業知識與外銷經驗，整合海量經貿數據、商務資訊與商機媒合，此平台核心價值在於透過 AI 主動為業者精選具契合度的商機情報，為中小企業的外銷決策提供堅實後盾；且提供多維度的進出口數據視覺化工具，讓產品品項、市場、年份的供需變化一目瞭然。平台的問世標誌著我們已將外貿工作從過去的「人找資訊」，升級為更高效的「資訊找人」新時代。

期待引入產業知識，共同創造AI應用生態圈

AiEZ TRADE 的願景，不僅是技術的產物，更希望與各方共同合作，成為台灣產業的「共同數據資產」與「創新協作中心」。平台從建立台灣企業的全球貿易數據基礎設施開始，以滿足國際買家對供應商日益增加的複合性要求。展望未來，平台期待與台灣企業及產業公協會建立深度合作機制，透過引入產業專家的寶貴知識，共同開發更貼合產業獨特需求的 AI 模組與垂直解決方案，確保平台的分析結果，能真正反映並驅動產業的實際需求，讓數據成為商業行動指引，也引領產業找到未來商機！

即刻探索「AiEZ TRADE 智慧經貿盟友」：https://www.aieztrade.com

<經濟部國際貿易署廣告>