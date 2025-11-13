天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，除了易導致消化不良，湯底極高鹽分會讓慢性病患者暈眩、心悸、心律不整，高油脂肉類也會讓血脂飆升，增加心血管負擔。

曾國翔表示，冬天是心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段，因為氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，血壓隨之升高。此時若大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，對血管更是「雙重壓力」。而鍋類的食材不乏大量肉類、海鮮、加工製品等，會讓體內的壞膽固醇過高，產生發炎反應。

根據衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病長年位居十大死因前五名，且20歲以上國人血脂異常盛行率已達3成。但因症狀不明顯，約有4至7成民眾並不自知。 國人死於三高慢性病人數已超越癌症，不過高血脂問題容易被忽略，因血脂異常初期症狀不明顯且無法自行測量，需定期健康檢查才能發現。

血脂主要為膽固醇及三酸甘油酯，三酸甘油酯太多會變成脂肪肝；膽固醇分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）。低密度脂蛋白膽固醇是造成心血管疾病的重要危險因子，若過高可能造成血管阻塞，增加引發心肌梗塞、腦中風、心血管疾病等的罹病風險。

「高血脂與飲食息息相關，許多人補得太油，血脂反而飆升。」曾國翔提醒，冬令進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分。另透過運動暖身與保暖衣物維持良好循環，才能達到養生效果。飲食控制是降低血脂的主要方式，少吃高油、高鹽、加工食品，以減少血管內斑塊生成。

現代人壓力大，熬夜與飲食不均等因素難以完全避免，年輕族群的高血脂症愈來愈普遍，即使體重正常或偏瘦的人，若攝取過多高糖、高碳水化合物或生活型態不佳，也會使膽固醇及三酸甘油酯上升。曾國翔建議，除了調整生活作息、飲控與運動外，也可以適量補充保健品輔助血脂維持在理想範圍。

掌握血脂健康，國健署建議，可從「控脂3招」做起：

1.定期健康檢查：國健署自114年起擴大「成人預防保健方案」，提供30-39歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾善加利用。

2.改善生活型態：規律有氧運動可以降低三酸甘油酯、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「三低一高」飲食原則，低油、低鹽、低糖及高纖養成飲食均衡好習慣。

3.戒菸改善異常：菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除菸品以改善血脂異常。