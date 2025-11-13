快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。本報資料照片
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。本報資料照片

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，除了易導致消化不良，湯底極高鹽分會讓慢性病患者暈眩、心悸、心律不整，高油脂肉類也會讓血脂飆升，增加心血管負擔。

曾國翔表示，冬天是心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段，因為氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，血壓隨之升高。此時若大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，對血管更是「雙重壓力」。而鍋類的食材不乏大量肉類、海鮮、加工製品等，會讓體內的壞膽固醇過高，產生發炎反應。

根據衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病長年位居十大死因前五名，且20歲以上國人血脂異常盛行率已達3成。但因症狀不明顯，約有4至7成民眾並不自知。 國人死於三高慢性病人數已超越癌症，不過高血脂問題容易被忽略，因血脂異常初期症狀不明顯且無法自行測量，需定期健康檢查才能發現。

血脂主要為膽固醇及三酸甘油酯，三酸甘油酯太多會變成脂肪肝；膽固醇分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）。低密度脂蛋白膽固醇是造成心血管疾病的重要危險因子，若過高可能造成血管阻塞，增加引發心肌梗塞、腦中風、心血管疾病等的罹病風險。

「高血脂與飲食息息相關，許多人補得太油，血脂反而飆升。」曾國翔提醒，冬令進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分。另透過運動暖身與保暖衣物維持良好循環，才能達到養生效果。飲食控制是降低血脂的主要方式，少吃高油、高鹽、加工食品，以減少血管內斑塊生成。

現代人壓力大，熬夜與飲食不均等因素難以完全避免，年輕族群的高血脂症愈來愈普遍，即使體重正常或偏瘦的人，若攝取過多高糖、高碳水化合物或生活型態不佳，也會使膽固醇及三酸甘油酯上升。曾國翔建議，除了調整生活作息、飲控與運動外，也可以適量補充保健品輔助血脂維持在理想範圍。

掌握血脂健康，國健署建議，可從「控脂3招」做起：

1.定期健康檢查：國健署自114年起擴大「成人預防保健方案」，提供30-39歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾善加利用。

2.改善生活型態：規律有氧運動可以降低三酸甘油酯、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「三低一高」飲食原則，低油、低鹽、低糖及高纖養成飲食均衡好習慣。

3.戒菸改善異常：菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除菸品以改善血脂異常。

膽固醇 心血管疾病 心肌梗塞 衛福部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

水煮蛋VS.炒蛋差在哪？想減脂或怕膽固醇？這樣吃蛋保留最多營養！

40到50歲健康檢查最有效！內科醫：年輕族群更不能忽視數值異常

吃對食物能控膽固醇！營養師揭10種天然控脂食物正確吃法

相關新聞

改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

客運駕駛缺工議題始終未解，全台客運駕駛仍缺逾2000人，短途國道通勤路線難增班，尖峰時段總大排長龍，交通部今預告修法，將...

台中禁止廚餘養豬「這是未來趨勢」 盧秀燕：中央不做我們做

非洲豬瘟疫情暫歇，台中市長盧秀燕今天表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，目前還在跟豬農與相關行業討論...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，...

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦，衛福部長石崇良也在立法院表態...

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。