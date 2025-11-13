快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦衛福部石崇良也在立法院表態「支持特赦」。對此，身障團體紛紛表達反對，台灣障礙者權益促進會擔憂特赦聲浪讓障礙者生存權遭到削弱，台北市新活力自立生活協會也要求主管機關衛福部「切勿卸責」，應完善社區支持服務。

新活力自立生活協會表示，此類因照顧壓力導致的悲劇事件層出不窮，反映我國在照顧支持系統與社會安全網仍有重大缺口，協會對此深感遺憾與不捨，並嚴正呼籲政府須立即完善制度，建立真正能支撐照顧者與被照顧者的社會支持體系，「生命皆為平等且尊貴，任何人生命都該被尊重與珍視，司法應還給障礙者與家屬應有人權保障。」

「障礙者照顧責任不應與家庭綑綁。」新活力自立生活協會指出，身障者具有獨立、完整人格，即使父母於障礙者成長過程中承擔照顧責任，不代表其生命權可被忽視，政府應承擔社會責任，提供必要支持與協助，避免照顧責任完全落在家庭，淪為「弱弱相殘」窘境，呼籲加速檢討「身障權法」，建構完善社區支持系統。

新活力自立生活協會呼籲，應透過政策引導，培養障礙者自主與獨立生活能力，透過輔具服務、居住無障礙環境、個人助理制度等措施，消除障礙者生活中系統性障礙，協助實現有尊嚴、具獨立性完整人格；身障相關政策制定，應以當事人為核心，傾聽實際使用制度的障礙者及家庭真實需求，社會服務應確保其可近性、可負擔性，並依所得能力計算服務費用，避免造成個別障礙者的負擔。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

