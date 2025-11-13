快訊

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店攜手號召全民到巷口店舖，「一塊」送愛到非洲。記者江婉儀／攝影
舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店攜手號召全民到巷口店舖，「一塊」送愛到非洲。記者江婉儀／攝影

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢捐箱隨手捐錢，或透過「全家店到店」服務寄出完好舊鞋，將每一份小小的心意匯聚成救命的力量。

2014年楊右任與妻子雷可樂，當年從岳父手中的照片，看見非洲孩童的雙腳因為沙蚤潰爛、感染併發症而面臨死亡的威脅。憑著一個單純的想法，在網路上發起了「舊鞋。救命」的募集活動。

楊右任說，要成功必須「打群架」，因此積極與各界夥伴合作：如萬海航運支持貨櫃改建成學校、教室等，將服務從發鞋延伸至醫療與教育。

楊可樂分享，組織每個月都會帶領不同的公益團體前往肯亞等地進行探訪。這些團隊多半已透過照片對非洲有所了解，帶著「幫忙」的心態前往。然而，親臨當地後的衝擊感，也讓公益團體從從原本的「我們能做什麼？」轉變為思考「我的能力還能夠改變什麼地方？」，除了鞋子，甚至到當地提供工作機會。

此次舊鞋救命與全家延續去年的合作，再度發起舊鞋救命物資募資計畫，以「全家一塊送愛到非洲」零錢捐公益計畫。民眾只要捐零錢，會支持「興學計畫」與「沙蚤計畫」，希望能募集4個貨櫃，讓4千至1萬人次的孩子能接受沙蚤治療、並與學校保健室合作、以及舉行各種衛教講座等，提升當地居民的衛生意識。

全家便利商店總經理薛東都表示，今年進一步投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，善款將支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運以及當地衛教興學計畫，並將包括有形的鞋子到無形的教育與衛教，讓民眾一同將家的溫暖送到非洲。

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫。記者江婉儀／攝影
舊鞋救命在據點二樓設置展區，讓參訪者能了解實際相關幫助內容。記者江婉儀／攝影
舊鞋救命在據點二樓設置展區，讓參訪者能了解實際相關幫助內容。記者江婉儀／攝影

非洲 零錢 鞋子
