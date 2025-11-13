聽新聞
送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢
舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢捐箱隨手捐錢，或透過「全家店到店」服務寄出完好舊鞋，將每一份小小的心意匯聚成救命的力量。
2014年楊右任與妻子雷可樂，當年從岳父手中的照片，看見非洲孩童的雙腳因為沙蚤潰爛、感染併發症而面臨死亡的威脅。憑著一個單純的想法，在網路上發起了「舊鞋。救命」的募集活動。
楊右任說，要成功必須「打群架」，因此積極與各界夥伴合作：如萬海航運支持貨櫃改建成學校、教室等，將服務從發鞋延伸至醫療與教育。
楊可樂分享，組織每個月都會帶領不同的公益團體前往肯亞等地進行探訪。這些團隊多半已透過照片對非洲有所了解，帶著「幫忙」的心態前往。然而，親臨當地後的衝擊感，也讓公益團體從從原本的「我們能做什麼？」轉變為思考「我的能力還能夠改變什麼地方？」，除了鞋子，甚至到當地提供工作機會。
此次舊鞋救命與全家延續去年的合作，再度發起舊鞋救命物資募資計畫，以「全家一塊送愛到非洲」零錢捐公益計畫。民眾只要捐零錢，會支持「興學計畫」與「沙蚤計畫」，希望能募集4個貨櫃，讓4千至1萬人次的孩子能接受沙蚤治療、並與學校保健室合作、以及舉行各種衛教講座等，提升當地居民的衛生意識。
全家便利商店總經理薛東都表示，今年進一步投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，善款將支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運以及當地衛教興學計畫，並將包括有形的鞋子到無形的教育與衛教，讓民眾一同將家的溫暖送到非洲。
