《動物方城市2》現蹤聯合新聞網！尋找茱蒂與尼克 抽電影包場與限量周邊

即日起至12/18，聯合新聞網推出《動物方城市2》尋蹤挑戰活動，邀你成為方城市市民，展開一場橫跨現實與虛擬的尋蹤冒險，邊玩邊抽大獎，包場電影票、官方限量周邊、LINE POINTS…等多重好禮獎不完。

迪士尼經典回歸 方城市再度熱鬧登場

還記得《動物方城市》那對種族和個性南轅北轍的搭檔嗎？滿懷理想的菜鳥兔警官茱蒂和油嘴滑舌的街頭行騙高手狐狸尼克，他們在動物和諧共存的城市裡相遇，從誤會、衝突到攜手破案，揭開隱藏在秩序背後的偏見與恐懼。

如今，九年過去，在《動物方城市2》中，茱蒂與尼克將踏入沙漠和沼澤等未知地帶，新爬蟲類角色的現身，似乎預示著新一場暗潮湧動的危機。但這回，故事不只在銀幕上演，你也能走進方城市與他們一起展開新的任務。

登入就能玩！成為方城市市民闖關抽大獎

為迎接眾所期待的《動物方城市2》，聯合新聞網的【方城市尋蹤挑戰】有獎專區，將為影迷打造一系列沉浸式市民任務。活動期間，只要登入 udn 會員就能加入挑戰，從尋找電影角色、投稿影評到追看 ZNN 快訊，讓你一邊闖關一邊抽大獎。

活動共計四大主線：

（一）尋蹤挑戰：尼克、茱蒂與新角色蓋瑞，將出現在聯合新聞網旗下頻道「女子漾」和「寵物部落」的新聞中，找到他們就能獲得《動物方城市2》電影包場雙人門票，以及多項周邊好禮的抽獎資格。

（二）市民爆料：11/26 電影上映後，還將開放投稿《動物方城市2》觀影心得，分享社群貼文並登錄活動頁，即可登上市民爆料牆曝光，還可抽 LINE POINTS 5 點。

（三）ZNN 快訊：以電影中仿 CNN 的 ZNN 新聞台為靈感，推出虛擬的新聞單元，從角色的視角觀看方城市內突發事件。每則快訊都可一鍵分享到 Facebook 或 LINE 聊天室，和好友一起吃瓜、追方城市內話題焦點。

（四）udn 方城市雙週報：活動限時快閃電子報，免費訂閱就能收到電影角色趣聞，持續沉浸在方城市的世界。

參與上述任務，三重好禮限時抽，影迷絕不能錯過：

◆包場電影雙人票 — udn 粉絲包場《動物方城市2》，邀你一起看大銀幕。

◆正版限量周邊 — 方城市造型後背包、胡蘿蔔摺疊傘、購物袋、貼紙與海報等超過 70 件收藏品。

◆LINE POINTS 5 點 — 投稿即可抽獎，1 萬組隨機派發、送完為止。

欲知活動詳情，請上【方城市尋蹤挑戰】活動專區，現在就到聯合新聞網，與茱蒂、尼克並肩加入全新的方城市冒險！