快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

《動物方城市2》現蹤聯合新聞網！尋找茱蒂與尼克 抽電影包場與限量周邊

聯合新聞網／ 台北訊
參加方城市尋蹤挑戰，找出藏在新聞裡的《動物方城市2》角色，抽包場電影雙人票及多項官方周邊，投稿再拿 LINE POINTS 5點！ 圖／聯合新聞網
參加方城市尋蹤挑戰，找出藏在新聞裡的《動物方城市2》角色，抽包場電影雙人票及多項官方周邊，投稿再拿 LINE POINTS 5點！ 圖／聯合新聞網

即日起至12/18，聯合新聞網推出《動物方城市2》尋蹤挑戰活動，邀你成為方城市市民，展開一場橫跨現實與虛擬的尋蹤冒險，邊玩邊抽大獎，包場電影票、官方限量周邊、LINE POINTS…等多重好禮獎不完。

迪士尼經典回歸 方城市再度熱鬧登場

還記得《動物方城市》那對種族和個性南轅北轍的搭檔嗎？滿懷理想的菜鳥兔警官茱蒂和油嘴滑舌的街頭行騙高手狐狸尼克，他們在動物和諧共存的城市裡相遇，從誤會、衝突到攜手破案，揭開隱藏在秩序背後的偏見與恐懼。

如今，九年過去，在《動物方城市2》中，茱蒂與尼克將踏入沙漠和沼澤等未知地帶，新爬蟲類角色的現身，似乎預示著新一場暗潮湧動的危機。但這回，故事不只在銀幕上演，你也能走進方城市與他們一起展開新的任務。

登入就能玩！成為方城市市民闖關抽大獎

為迎接眾所期待的《動物方城市2》，聯合新聞網的【方城市尋蹤挑戰】有獎專區，將為影迷打造一系列沉浸式市民任務。活動期間，只要登入 udn 會員就能加入挑戰，從尋找電影角色、投稿影評到追看 ZNN 快訊，讓你一邊闖關一邊抽大獎。

活動共計四大主線：

（一）尋蹤挑戰：尼克、茱蒂與新角色蓋瑞，將出現在聯合新聞網旗下頻道「女子漾」和「寵物部落」的新聞中，找到他們就能獲得《動物方城市2》電影包場雙人門票，以及多項周邊好禮的抽獎資格。

（二）市民爆料：11/26 電影上映後，還將開放投稿《動物方城市2》觀影心得，分享社群貼文並登錄活動頁，即可登上市民爆料牆曝光，還可抽 LINE POINTS 5 點。

（三）ZNN 快訊：以電影中仿 CNN 的 ZNN 新聞台為靈感，推出虛擬的新聞單元，從角色的視角觀看方城市內突發事件。每則快訊都可一鍵分享到 Facebook 或 LINE 聊天室，和好友一起吃瓜、追方城市內話題焦點。

（四）udn 方城市雙週報：活動限時快閃電子報，免費訂閱就能收到電影角色趣聞，持續沉浸在方城市的世界。

參與上述任務，三重好禮限時抽，影迷絕不能錯過：

◆包場電影雙人票 — udn 粉絲包場《動物方城市2》，邀你一起看大銀幕。

◆正版限量周邊 — 方城市造型後背包、胡蘿蔔摺疊傘、購物袋、貼紙與海報等超過 70 件收藏品。

◆LINE POINTS 5 點 — 投稿即可抽獎，1 萬組隨機派發、送完為止。

欲知活動詳情，請上【方城市尋蹤挑戰】活動專區，現在就到聯合新聞網，與茱蒂、尼克並肩加入全新的方城市冒險！

迪士尼
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，水氣逐漸減少，今天北部及東北部陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區短...

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：下周一最強冷空氣強襲全台 恐探13度低溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

今天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，中央氣象署表示，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、...

熬過秋老虎躲過鳳凰颱風 明年早生草莓彰化提前今年12月量產

台灣早生草莓通常每年元月量產，彰化縣農民黃璿芸使用益菌、有機肥和控制供水，農園近10種品種的草莓熬過秋老虎、躲過鳳凰颱風...

台南地牛翻身 上午9時6分南化規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時6分，在台南市政府東北東方38.6公里，位於台南市南化區，發生芮氏規模3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。